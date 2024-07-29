Гигантскую злокачественную опухоль удалили пациентке в Жамбылской области

Уникальную операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли провели врачи в Жамбылском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии, передаёт BaigeNews.kz.

У 62-летней жительницы Меркенского района случайно обнаружили опухоль, когда врач поликлиники в прививичном кабинете увидела аномально большой живот и буквально уговорила пациентку пройти обследование.

По словам лечащего врача Ерасыла Арапова, заведующего отделением торакоабдоминальной хирургии Жамбылского многопрофильного центра онкологии и хирургии, женщина поступила в стационар уже на грани начала необратимого процесса.

Новообразование занимало 70% всей печени, тесно связываясь с желчным пузырём и общей печёночной артерией, а вес гигантской опухоли составлял шесть килограммов. Она сдавила полую вену, желчный пузырь с протоками и крупные сосуды печени, полностью поглотив её правую долю.

Как отметил специалист, удалять такую гигантскую опухоль нужно полностью, постаравшись не нарушить её целостность, в противном случае риск рецидива крайне высок. Сделать это непросто именно из-за больших размеров образования, отсутствия рабочего пространства в брюшной полости, тесного прилегания к крупным сосудам и значительно нарушенной анатомии. Любое неосторожное движение может привести к массивному кровотечению и нештатной ситуации.

Хирурги удалили у Г. практически всю правую долю печени, желчный пузырь, провели резекцию лимфоузлов воротной вены и общей печёной артерии. Дополнительная сложность заключалась в необходимости выделения почти вслепую нижней полой вены и общего желчного протока.

"Высококлассная и слаженная работа бригады анестезиологов помогла избежать проблем с кровообращением у нашей пациентки. Только внимание к любым изменениям в организме, своевременное обращение к онкологу и правильно спланированное лечение может спасти пациента и снижает риск операции в разы", - резюмировал Ерасыл Арапов.

Онкологи напоминают, что рак не проявляет себя на ранних стадиях, а к любым изменениям в организме нужно относиться внимательно, тем самым избавив себя от сложного, рискованного лечения, а близких от тревоги.