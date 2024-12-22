Гигантскую опухоль мозга удалили пациентке нейрохирурги в Национальном госпитале медцентра Управления делами президента РК в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентка поступила с головными болями и после проведения диагностики у неё обнаружили гигантскую опухоль головного мозга, которая длительное время не давала выраженных и чётких симптомов, сообщает пресс-служба нацгоспиталя.

Вероятно образование медленно росло и в итоге достигло 7-8 сантиметров.

"Пациентке срочно провели двухэтапную операцию. Сначала ведущий нейрохирург страны Мынжылкы Бердиходжаев эмболизировал все питающие сосуды нароста, чтобы уменьшить кровопотерю, а затем нейрохирург Махамбет Шоканулы и команда его отделения удалили женщине опухоль тотально. Операция длилась шесть с половиной часов, она относится к одним из сложнейших, но в итоге всё прошло успешно. Сейчас женщина восстанавливается в отделении нейрохирургии, уже готовится к выписке", – отмечается в пресс-релизе.

Как отмечает нейрохирург Махамбет Шоканулы, уникальность этого случая в том, что опухоль выявили совершенно неожиданно. У пациентки была незначительная головная боль, хотя такие опухоли вызывают другие серьёзные симптомы – паралич, снижение памяти, слабость.