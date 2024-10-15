Гигантскую миому удалили пациентке в Таразе
Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
134Фото: Минздрав РК
Миому весом 15 килограммов удалили врачи 50-летней женщине в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.
Пациентка узнала о заболевании три года назад, но боялась обратиться за помощью. В результате её состояние ухудшилось. Только после этого женщина пришла в Таразскую городскую многопрофильную больницу, где у неё обнаружили миому весом 15 килограммов.
Врачи приняли решение о хирургическом удалении образования.
Специалисты отметили, что такие крупные миомы встречаются очень редко. После операции опухоль направили на гистологическое исследование.
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