  • 15 Октября, 16:38
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Гигантскую миому удалили пациентке в Таразе

Сегодня, 15:36
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: Минздрав РК

Миому весом 15 килограммов удалили врачи 50-летней женщине в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентка узнала о заболевании три года назад, но боялась обратиться за помощью. В результате её состояние ухудшилось. Только после этого женщина пришла в Таразскую городскую многопрофильную больницу, где у неё обнаружили миому весом 15 килограммов.

Врачи приняли решение о хирургическом удалении образования.

Специалисты отметили, что такие крупные миомы встречаются очень редко. После операции опухоль направили на гистологическое исследование.

 

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