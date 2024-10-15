Гигантскую миому удалили пациентке в Таразе

Миому весом 15 килограммов удалили врачи 50-летней женщине в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентка узнала о заболевании три года назад, но боялась обратиться за помощью. В результате её состояние ухудшилось. Только после этого женщина пришла в Таразскую городскую многопрофильную больницу, где у неё обнаружили миому весом 15 килограммов.

Врачи приняли решение о хирургическом удалении образования.

Специалисты отметили, что такие крупные миомы встречаются очень редко. После операции опухоль направили на гистологическое исследование.