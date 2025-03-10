В Павлодаре врачи-гинекологи успешно удалили гигантскую кисту объёмом 19 литров жидкости, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, операцию провели в Павлодарской областной больнице имени Г. Султанова.

"55-летняя пациентка была направлена в больницу для планового оперативного вмешательства из-за объемного образования в брюшной полости и малом тазу. Операция длилась 2,5 часа, за это время было эвакуировано 19 литров жидкости. Послеоперационный период протекает без осложнений. Состояние пациентки стабильное. Ожидается, что она останется в больнице еще около недели. После контрольных анализов врачи смогут принять решение о ее выписке", — рассказали в ведомстве.