Гигантскую кисту с 19 литрами жидкости удалили женщине в Павлодаре
Операция длилась 2,5 часа.
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В Павлодаре врачи-гинекологи успешно удалили гигантскую кисту объёмом 19 литров жидкости, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава, операцию провели в Павлодарской областной больнице имени Г. Султанова.
"55-летняя пациентка была направлена в больницу для планового оперативного вмешательства из-за объемного образования в брюшной полости и малом тазу. Операция длилась 2,5 часа, за это время было эвакуировано 19 литров жидкости. Послеоперационный период протекает без осложнений. Состояние пациентки стабильное. Ожидается, что она останется в больнице еще около недели. После контрольных анализов врачи смогут принять решение о ее выписке", — рассказали в ведомстве.
Медицинский коллектив больницы подчеркивает, что операция стала возможной благодаря высококвалифицированным специалистам и современному оборудованию, используемому в учреждении.
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