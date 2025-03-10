  • 10 Марта, 17:57
  • BAIGENEWS

Гигантскую кисту с 19 литрами жидкости удалили женщине в Павлодаре

Операция длилась 2,5 часа.

Сегодня, 16:57
АВТОР
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Павлодарская областная больница имени Г. Султанова Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: Павлодарская областная больница имени Г. Султанова

В Павлодаре врачи-гинекологи успешно удалили гигантскую кисту объёмом 19 литров жидкости, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, операцию провели в Павлодарской областной больнице имени Г. Султанова. 

"55-летняя пациентка была направлена в больницу для планового оперативного вмешательства из-за объемного образования в брюшной полости и малом тазу. Операция длилась 2,5 часа, за это время было эвакуировано 19 литров жидкости. Послеоперационный период протекает без осложнений. Состояние пациентки стабильное. Ожидается, что она останется в больнице еще около недели. После контрольных анализов врачи смогут принять решение о ее выписке", — рассказали в ведомстве.

Медицинский коллектив больницы подчеркивает, что операция стала возможной благодаря высококвалифицированным специалистам и современному оборудованию, используемому в учреждении.

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