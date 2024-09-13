Гигантского сома выловили в Германии

На юге Германии поймали гигантского сома. Особи не менее 37 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD Russian.

Удача улыбнулась 21-летнему Тиму Козиану — автомеханику по профессии. На днях он и его 49-летний отец отправились на вечернюю рыбалку на озере Пильзен близ Мюнхена. Вскоре после полуночи на крючок попалась большая рыба. Мужчины боролись с ней около часа. Когда они притянули её к берегу, парень бросился в воду и схватил улов руками.

Пойманный сом 2,51 метра в длину и весит почти 95 килограммов. Особь называют одной из самых больших рыб, когда-либо пойманных в Баварии.