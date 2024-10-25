Гигантский флаг Казахстана торжественно подняли в Алматы

В самом крупном мегаполисе Казахстана состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага страны и исполнения гимна в честь национального праздника – Дня Республики, передает Baigenews.kz.

День Республики отмечается 25 октября в честь принятия в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, ставшей первым шагом на пути к независимости, провозглашённой в 1991 году. Этот день был праздничным с 1995 по 2009 год. С 2022 года по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева День Республики вновь стал национальным праздником.

В честь этого важного и значимого для страны праздника в Алматы возле легендарного высокогорного катка "Медеу" провели патриотическое мероприятие для горожан и гостей города, в том числе были приглашены студенты алматинских вузов, депутаты городского маслихата, члены общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, военнослужащие, сотрудники органов гражданской защиты.

Официальную часть церемонии также посетил глава мегаполиса Ерболат Досаев.

В рамках мероприятия был поднят флаг страны и исполнен государственный гимн. Церемония символизирует единство и независимость государства, а также его стремление к устойчивому развитию и процветанию.

Руководитель управления общественного развития Алматы Айдар Есенбеков рассказал, что это мероприятие — одно из важных для воспитания патриотизма среди молодёжи.

"Стало доброй традицией, что мы 2два раза в год проводим торжественное поднятие флага и исполнение гимна: 4 июня в день государственных символов и 25 октября в честь Дня Республики. Высота флагштока возле Медеу 40 метров, это один из самых высоких флагштоков города, расположенный в знаковом для Алматы месте", — сказал Айдар Есенбеков.

Алматинцы с большим энтузиазмом пришли на знаковое мероприятие. Тем более, что погода в этот день в Алматы выдалась солнечной.

Почти каждого жителя есть своя история, связанная с этим праздником. Кто-то помнит этот праздник с детства или юности и от души порадовался его возрождению в 2022 году, а кто-то с гордостью отмечает, что принятие 25 октября 1990 года Декларации стало отправной точкой к обретению страной Независимости, заявлением Казахстана о своём важном месте на карте мира.

Молодые патриоты с флагами в руках пребывали в отличном настроении. Руководитель алматинского филиала Лиги волонтёров Багдат Анарбаева считает, что такие мероприятия в честь важных дат воодушевляют казахстанцев.

"Сегодня мы пришли с волонтёрами и активистами, чтобы отметить праздник и ощутить эту невероятную атмосферу патриотизма и единения казахстанцев", — сказала Багдат Анарбаева.

И действительно, значение Дня Республики для казахстанской государственности трудно переоценить. Об этом напомнил член общественного совета Алматы, писатель Бекнур Кисиков.

"Очень важно, что в Казахстане два года назад был восстановлен День Республики. Что такое республика? Это одна из граней нашего государства. Республика дает гражданам страны политические свободы и права, возможность участвовать в управлении государством, реализуя свое право избирать и быть избранным в органы власти. Равноправие, демократия, братство, соблюдение законов – эти ценности закреплены в Конституции, и, если можно так выразиться, "инструмент", позволяющий реализовывать эти ценности на практике – это как раз и есть Республика", — сказал Бекнур Кисиков.

После официальной части начался праздничный концерт звёзд казахстанской эстрады, дополнивший радостную атмосферу этого значимого дня.