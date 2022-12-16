Гигантский аквариум высотой с шестиэтажный дом разбился в Берлине

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В центре Берлина лопнул 16-метровый цилиндрический аквариум AquaDom, расположенный в вестибюле отеля Radisson Blu, рядом с центральной площадью столицы Германии,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Bild.

Стеклянная ёмкость высотой с шестиэтажный дом разбилась, а вся вода и 1500 рыб 100 различных видов вылились на первый и цокольный этажи, а также на улицы города, где властям пришлось перекрыть движение. Цветочные ведра перед отелем были смыты на другую сторону улицы.

Фото: iva_yudinski_sitruks/Instagram

Известно, что в аквариум был залит миллион литров воды. Его высота составляет 16 метров, а диаметр 11,5 метра. Раньше за 19 евро посетители могли даже подняться на лифте, чтобы посмотреть на аквариум и всех его обитателей.

Фото: AquaDom Berlin

По данным полиции, два человека получили лёгкие ранения осколками стекла и были доставлены в больницы. На месте происшествия находятся спасатели и сотни сотрудников службы экстренной помощи.

"Мы обыскали всё здание с помощью собак-спасателей, чтобы исключить возможность того, что под завалами остались раненые", — сообщил представитель пожарной службы Майк Баакс.

Фото: Eleonora Dziambor/bild.de

Ранее посетители AquaDom могли подняться на лифте через аквариум с морской водой за 19 евро и полюбоваться 1500 рыбами из более чем 100 различных видов. Среди них, например, рыба-клоун, рыба–летучая мышь с длинными плавниками, рыба-паллет-доктор — ни одна из них не выжила.