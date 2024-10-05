Гигантская скамейка на автобусной остановке озадачила жителей Актау
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Необычная остановка в 29 микрорайоне стала поводом для шуток в социальных сетях. Мужчина продемонстрировал на видео, с каким трудом он вскарабкивается на скамейку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Люди предположили, что данная остановка могла быть изготовлена в качестве некой точки притяжения для любителей постить интересные кадры в пабликах. Однако в местном акимате эту версию развеяли, сказав, что данная конструкция абсолютно обычная остановка... просто еще не установлена должным образом.
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Видео веселой скамейки оценили жители Актау. Ценители черного юмора даже предположили, что данные скамейки специально установили в честь Дня пожилых людей.
"Автобус приехал - а ты со скамейки слезть не смог"
"Можно растяжкой заняться своей с помощью такой лавочки"
"Нужно дать название остановке - Спортивная"
"Срочно всем на фотосессию туда. Прикольно"
Выяснилось, что подобных скамеек "для великанов" в городе появилось сразу несколько. В акимате объяснили, что дело не в ошибке с размерами, просто данная конструкция еще не доделана. Остановка специально делается "высокой", чтобы ее ножки глубоко закапывались в землю и, таким образом, могли выдержать все актауские невзгоды, от непогоды до вандалов.
"В текущем году в Актау проводится установка 20 новых социальных автобусных остановок. Последняя из 20 автобусных остановок была доставлена для установки, однако её монтаж требует обустройства парковочного кармана и перемещения столба освещения. В связи с этим остановка временно размещена вдоль дороги. Автобусы продолжают останавливаться на прежнем месте. В настоящее время работы продолжаются, и после завершения строительства кармана и благоустройства территории остановка будет установлена", - рассказали в актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.
В акимате продемонстрировали также как будет выглядеть остановка после завершения всех работ.
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