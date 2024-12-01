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Гигантская металлическая птица упала в толпу во Франции: пострадали 13 человек

Конструкция рухнула на отдыхающих людей возле казино на площади Марешаль-Фош.

Сегодня, 13:04
АВТОР
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ouest-france.fr Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04
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Фото: ouest-france.fr

Огромная металлическая конструкция в виде птицы рухнула на людей во время парада, который проходил 30 ноября и был посвящен началу рождественских мероприятий на морском курорте Трувиль, в Нормандии на севере Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ouest France.

Конструкция рухнула на отдыхающих людей возле казино на площади Марешаль-Фош. Несколько человек пытались приподнять "птицу", чтобы оказавшиеся под ней люди смогли выбраться. 

На место оперативно прибыли спасательные службы. Людей эвакуировали с набережной, где упала конструкция, а само праздничное мероприятие с участием акробатов и танцовщиц остановили.

Муниципальные должностные лица, участвовавшие в параде, оказали поддержку раненым и их семьям.

Число пострадавших достигло 13, двое из них - пожилые люди 60 и 61 года госпитализированы в тяжёлом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает, 11 получили более легкие травмы, в том числе  двухлетний ребёнок и его мама. Некоторые в шоке. Девять пострадавших были доставлены в больничные центры Лизье, Кана, Кот-Флери и Гавра. К счастью, погибших нет.

По словам очевидцев, транспорт, перевозивший воздушную птицу, потерял равновесие при приближении к повороту, в результате чего металлическая конструкция упала на зрителей. 

"При развороте конструкция столкнулась с людьми, которые смотрели шоу", - сказал капитан полиции Лоран, заместитель начальника ночного командования департамента.

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