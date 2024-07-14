Гидроцикл с отдыхающими заглох посреди озера в Кокшетау
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
91Фото: МЧС РК
Очередное спасение на воде в эти выходные произошло в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В Кокшетау при патрулировании озера Копа сотрудники ОСО обнаружили и спасли четверых человек, у которых заглох гидроцикл в двух с половиной километрах от берега", — сообщили в МЧС.
Уточняется, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.
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