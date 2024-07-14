  • 14 Июля, 19:54
  • BAIGENEWS

Гидроцикл с отдыхающими заглох посреди озера в Кокшетау

Сегодня, 19:13
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: МЧС РК

Очередное спасение на воде в эти выходные произошло в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Кокшетау при патрулировании озера Копа сотрудники ОСО обнаружили и спасли четверых человек, у которых заглох гидроцикл в двух с половиной километрах от берега", — сообщили в МЧС.

Уточняется, что спасенные в медицинской помощи не нуждались. 

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