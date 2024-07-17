Гидроинженеров будут готовить в новом вузе в Таразе

В Таразе начинает свою работу новый университет водного хозяйства и ирригации.Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Олжас Бектенов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.



В апреле текущего года на Национальном совете по науке и технологиям при Президенте РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по восстановлению Таразского гидромелиоративно-строительного института с соответствующим материально-техническим обеспечением.

"В рамках реализации поставленной задачи Правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати" и создать на его базе два вуза — некоммерческое акционерное общество "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (НАО "ТарУ") и некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" (НАО "КазНУВХИ"). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах". - сообщили в Правительстве.

Таким образом, специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации.

В КазНУВХИ будут внедрены новые образовательные программы – "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография", "Гидротехническое строительство в водном хозяйстве", "Инженерные системы водоснабжения", "Инновационные технологии в водном хозяйстве".

Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов.

На 2024-2025 годы для "КазНУВХИ" выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат – 210, магистратура – 20, докторантура – 15).

Общий контингент составит 4 тысяч обучающихся на весь цикл подготовки.