Гид кредитной и страховой истории появился в eGov Mobile

Сервис состоит из двух разделов: "Кредитование" и "Страхование", в которых представлена актуальная информация о ранее полученных пользователем кредитах и страховых услугах по данным АО "Государственное кредитное бюро", передаёт BaigeNews.kz.

В разделе "Кредитование" пользователю предоставляется отчет о кредитной истории за последние пять лет, информация об активных кредитных обязательствах и скоринговый балл (показатель, который отображает уровень кредитоспособности пользователя). Он формируется на основе данных из кредитной истории и помогает пользователю оценить свою кредитную репутацию. Стоит отметить, что скорбалл несет исключительно информационный характер и предназначен для пользователя в целях оценки его кредитного поведения.

В разделе "Страхование" пользователю доступен общий отчет о ранее заключенных страховых договорах и полисах, а также информация о классе бонус-малус, который влияет на стоимость обязательного автострахования.

В случае наличия вопросов к полученным сведениям, пользователю необходимо обратиться непосредственно к кредитору или страховой компании.

Все функции нового сервиса предоставляются бесплатно, что делает "Гид кредитной и страховой истории" доступным для пользователей eGov Mobile.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Другие сервисы" и выбрать "ГКБ. ГИД кредитной и страховой истории";

дать согласие на использование личных данных;

ознакомиться со сведениями по кредитам и страховым договорам;

выгрузить кредитный и/или страховой отчет;

при необходимости загрузить файлы на смартфон.

Новый сервис был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО "Национальные информационные технологии" и АО "Государственное кредитное бюро".