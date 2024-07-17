Гибридную электростанцию построят в Жанаозене

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. (Eni) приступили к строительству гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Жанаозене, которая будет работать на солнечной, ветровой и газовой энергии, передает BaigeNews.kz на пресс-службу КМГ.

Гибридный проект предполагает комбинированную генерацию электроэнергии от возобновляемых источников энергии. Мощность солнечной электростанции составит 50, ветряной – 77 МВт и газовой – 120 МВт. Гибридная электростанция обеспечит стабильную и надежную поставку электроэнергии дочерним компаниям КМГ в регионе, включая АО "Озенмунайгаз" и ТОО "КазГПЗ".