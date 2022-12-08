Гибридную электронную почту запустила "Казпочта"

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АО "Казпочта" запускает новую услугу - гибридная электронная почта, передаёт BaigeNews.kz.

Данная услуга поозволяет пользователям обмениваться сообщениями или документами, пересылаемыми на отдельном этапе в электронном виде, отмечает пресс-служба "Казпочты".

Процесс доставки документов будет выглядеть следующим образом: адресант отправляет письмо на электронную почту городского/районного узла связи, где его распечатают, вложат в конверт и доставят адресату. Благодаря гибридной почте письма будут доставляться в течение 1-3 суток даже в отдалённые регионы, а расходы на доставку сократятся почти вдвое. Кроме того, здесь можно отслеживать почтовые отправления в режиме онлайн.

На текущий момент услуга запущена во всех областных и районных центрах, реализована интеграция с Верховным судом РК. В ближайшей перспективе планируется интеграция с Генеральной прокуратурой, Налоговым комитетом, АО "НИТ".