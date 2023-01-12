Гибкую форму занятости закрепят в законодательстве РК

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О законодательном закреплении гибких форм занятости сообщила министр труда и социальности защиты населения Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

"Поправки в законодательство уже направлены на рассмотрение в парламент РК”, - подчеркнула министр, выступая на коллегии ведомства.

Она уточнила, что в 2023 году будут пересмотрены вопросы обучения кадров на рабочем месте. Для этого в пилотном режиме запустят систему независимой сертификации по профессиям, определённым совместно с социальными партнёрами.

Кроме того, пересмотрят минимальные стандарты в области труда для сбережения рабочей силы.

“К концу января в правительство будут представлены основные подходы определения минимального размера заработной платы. В течение двух лет будут пересмотрены 1 618 минимальных стандартов в области безопасности и охраны труда. Апробация будет проводится поэтапно, по мере их готовности. По итогам будут пересмотрены классы вредных производств и страховые тарифы”, - сообщила министр.

По её словам, на рассмотрение социальных партнёров внесут предложения по установлению максимального периода работы граждан во вредных условиях труда и участию страховых компаний в улучшении условий труда.

Среди нововведений также - пересмотр системы госконтроля за соблюдением трудового законодательства в рамках новой регуляторной политики к бизнесу. Для этого запустят информационную систему "Профайл предприятия". Она позволит осуществлять контроль за соблюдением законодательства и самими компаниями.