Гибкий график по закону: всё больше казахстанских госслужащих хотят работать комфортнее

Норма о том, что сотрудники вместо обычного графика работы могут использовать гибкий появилась в Трудовом кодексе РК сравнительно недавно – три года назад. По-настоящему использовать её начали только в этом году. В Костанайской области своеобразными первооткрывателями этой нормы стали госслужащие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По сообщению департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области, количество госслужащих, воспользовавшихся в этом году гибким графиком работы, существенно увеличилось. Растёт и количество госорганов, сотрудники которых пользуются своим новым правом.

"Действительно, госслужащих, которые пользуются новой нормой по использованию гибкого графика работы, становится всё больше, – подтвердила главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области Гульбану Кабылова. – Хотя этой нормой можно пользоваться уже три года, но многие о ней не знают, поэтому мы постоянно объясняем, что можно воспользоваться своим правом на гибкий график работы".

Гибкий график подразумевает, что приходить на работу, уходить на обед и с работы можно по своему усмотрению, но нужно обязательно отрабатывать восьмичасовой рабочий день и согласовывать его с работодателем. Проблем с отслеживанием часов, которые госслужащий провёл на работе, нет, уверяют в костанайском департаменте по делам госслужбы. Ведь вход и выход, в том числе на обед, фиксируется специальными карточками. И все передвижения сотрудника можно легко проконтролировать.

"Я сама уже три года работаю по гибкому графику, – поделилась Гульбану Кабылова. – Мне удобнее приходить на работу на полчаса раньше, обедать на полчаса меньше, и уходить с работы до 18:00, чтобы успеть забрать ребёнка из детсада". "Я в начале этого года воспользовалась своим правом на гибкий график работы, – рассказала сотрудница аппарата акима Костанайской области. – Вышла из декрета, ребёнок пошёл в детсад, его нужно успеть забрать до шести вечера, а я обычно сидела на работе до семи. Поставила в известность работодателя и он одобрил мне гибкий график". "А мне, наоборот, удобнее приходить на работу позже, так как с утра нужно успеть развезти детей по секциям, – рассказала специалист управления образования области Алия Какирова. – Забрать детей вечером может муж, у которого, кстати, тоже гибкий график работы, а я позже обычного ухожу с работы".

Гульбану Кабылова подчеркнула, что гибкий график обязательно нужно согласовывать не только с работодателем, но и с другими сотрудниками. Ведь если все начнут приходить на работу на полчаса позже, но в отделе или во всём департаменте может не остаться ни одного сотрудника в определённое время. Это недопустимо, потому что практически все госслужащие работают по обращениям граждан и кто-то всегда должен быть на работе. Кроме того, для утверждения гибкого графика работы нужны веские обоснования.

В департаменте также отметили, что помимо гибкого графика работы, есть также гибридный, при котором сотрудник полдня может находиться в офисе, а полдня – работать удалённо дома. Эти нормы касаются всех граждан страны и закреплены в Трудовом кодексе, но пользуются ими далеко не все, поэтому регулярно идут разъяснения о них.

В этом году, по данным ведомства, 15 госслужащих из девяти разных ведомств Костанайской области изъявили желание работать по гибкому графику. И им его утвердили.

"Я думаю, что на рост госслужащих, которые стали чаще пользоваться гибким графиком, каким-то образом повлияла работа в пандемию, – поделилась мнением Кабылова. – Тогда почти все перешли на дистанционную работу, работодатели были обязаны обеспечить доступ к интернету, оплачивать связь, облачное хранение".

За время пандемии работа вне офиса стала такой же отлаженной, как и на рабочем месте, поэтому особых проблем с гибким или с гибридным графиком работы сейчас нет. Наоборот, многие убедились в плюсах новой нормы Трудового кодекса РК.

Для того, чтобы согласовать гибкий график работы, нужно подать заявление через систему "Е-қызмет" или ведомственную информационную систему. Заявление рассматриваются 10 рабочих дней. На первоначальном этапе общий гибкий график работы не должен превышать шести месяцев. Это своеобразный испытательный срок для новичка, который перестраивает режим своей работы. И если за это время от работодателя и других сотрудников не поступит никаких нареканий, гибкий график можно продлить.

О том, что количество госслужащих, желающих работать по-новому, резко выросло, в начале этого года заявил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай. Он привёл данные: в 2022 году гибкий график использовали всего 835 госслужащих страны.

"В 2023 году эта цифра выросла на 72,4% и составила 3024 человека", – сообщал Жазыкбай.

В этом году количество госслужащих, воспользовавшихся гибким графиком, продолжает расти, но конкретные цифры и рост в процентном соотношении за 2024 год можно будет констатировать в начале 2025 года.