Гибель тюленей, судьба Каспия и озера Караколь: как решаются проблемы экологии Мангистау

Фото: Рахмет Сауиров

Экоактивисты Мангистауской области бьют тревогу. Их беспокоят проблемы опустынивания территорий, обмеления Каспийского моря и искусственного озера Караколь. Также экологи сетуют на загрязнение почвы, воды и воздуха местными нефтяными компаниями, а также размещение бесхозных химических отходов, и запыление территорий из-за деятельности карьеров. Завершает список проблем массовая гибель краснокнижных птиц, рыб и тюленей. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал экоактивистов, местных жителей и представителей ответственных органов.

Как борются с движением песка

Напомним, на проблему опустынивания Мангистауской области в конце прошлого года обратил внимание глава государства. Президент выразил обеспокоенность, что выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески, по его мнению, могут угрожать существованию целых сёл, нужны более эффективные действия, отметил Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года. Президент рекомендовал ответственным госорганам объединиться в решении вопроса с независимыми экспертами, неправительственными организациями, представителями профсоюзов и международными специалистами.

Члену Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации "EcoJer" Адильбеку Козыбакову экологические проблемы региона знакомы не понаслышке. Говоря об опустынивании, он отмечает, что это, результат влияния глобального потепления.

"Но, безусловно, есть ещё и антропогенный фактор: в последние годы, открываются новые нефтегазовые месторождения. Всё это ведёт к тому, что растительный покров теряется, деградирует. Территории пустыни увеличиваются, поднимается пыль. Но это ещё полбеды. В последнее время наша область получила мощную рекламу, к нам тянутся туристы не только со всего Казахстана, но и других стран, они хотят видеть красоты воочию. К сожалению, это бесконтрольно происходит: никто не проверяет, не отслеживает экологические нормы. Люди просто приезжают дикарями, нанимают так называемых джипперов, те возят их по всей области. При этом растительный покров конечно нещадно нарушается, в итоге у нас в последние годы участились пыльные бури, которые раньше были очень редки. К тому же раньше они случались только летом, а в последние несколько лет, я замечаю, даже зимой, даже в Актау", – поделился мнением эколог.

Мангистауский край славится природными красотами, такими как Бозжыра – два острых пика-"клыка", с основания которых можно полюбоваться на причудливую замковую стену. Привлекают туристов и легендарная гора Шеркала; удивительная по красоте долина шаровых конкреций Торыш; меловой каньон Капамсай и другие.

По мнению Адильбека Козыбакова, который также является членом общественного совета при Минкологии РК, важно, усилить контроль – за туристами, соблюдением природоохранного законодательства предприятиями, местными жителями и гостями региона. Следует также привлекать население к развитию экологического туризма, следить за "дикарями" – чтобы они соблюдали экологические нормы, не нарушали растительный покров, не браконьерствовали и так далее. Это возможно, но важна инициатива со стороны госорганов, отмечает собеседник. В качестве успешного примера он приводит Кыргызстан и Узбекистан, где население и власти заинтересованы в развитии экологичного туризма.

Так одна из проблем региона как опустынивание может быть решена высадкой саксаула, считает общественник. Доказано, что это растение даёт хороший эффект в борьбе с движущимися песками.

"Саксаул, действительно, их задерживает. Кстати, раньше его у нас было намного больше, чем сейчас. Я сам работал в противочумной системе 20 лет назад, нам выдавали секретные карты времён СССР 1962 года. Так по карте половина территории области была под саксаулом. Сейчас на этих территориях нет никакого саксаула – просто натуральная пустыня, пески. В шестидесятых началась эта деградация, именно с развитием нашего края как нефтедобывающего. Ещё уран же у нас в своё время добывали. Эта проблема, к сожалению, не решается должным образом", – сетует Козыбаков.

Между тем, в департаменте экологии Мангистауской области утверждают, что проводят большую работу по борьбе с опустыниванием территорий и миграцией песка в населённых пунктах.

"Например, сажать чёрный саксаул начали в селе Уштаган в 2007 году, Тушикудык – 2012-м, Шебир – 2011-м. Завершили в позапрошлом году. Также, в ауле Сенек начали высадку в 2004 и завершили в прошлом. В результате посажено саксаула в Уштагане площадью 648,8 гектара, Тушыкудыке – 847,4 гектаров, Шебире – 451,8 гектаров и вокруг посёлка Сенек – 1 288 гектара. На аналогичную работу в сёлах Жарма, Сазды, Сауыскан за 2022-2024 годы выделено 384,9 миллионов тенге на посадку 150 840 саксаула общей площадью 134 гектара", – уточнил руководитель ведомства Руслан Тукенов.

Озеро Караколь может привлечь зарубежных бердвочеров

Как известно президент страны выразил обеспокоенность судьбой искусственного озера Караколь. Здесь останавливаются перелётные, в том числе краснокнижные, птицы. Между тем, местные жители отмечают, что из-за отсутствия должного контроля озеро превращается в мусорную свалку.

Напомним, Караколь расположен на восточном берегу Каспийского моря, в 10 километрах от Актау. Озеро образовалось более полувека назад как отстойник "МАЭК" – Мангистауского атомно-энергетического комбината в результате сброса воды. Островки и берега уютно заросли тростником, благодаря чему птицы стали останавливаться здесь на отдых и вить гнёзда.

(Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым)

Эколог Адильбек Козыбаков отмечает, что ни обмеление, ни высыхание уникальному озеру не грозит – во всяком случае, пока работает градообразующее предприятие.

"Оно использует морскую воду, поэтому, пока существует Актау, будет работать компания, обеспечивающая город теплом, электроэнергией и водой. Если "МАЭК" прекратит существование, исчезнет и Караколь, потому что не станет притока воды, которую компания использует для охлаждения своего производственного оборудования. Там такая технологическая схема, по сути, Караколь – это технологический пруд-охладитель. Просто там есть соединение через канал с морем, и когда-то давно сюда проникли всякие живые организмы, тростник начал расти, рыба появилась. Были созданы благоприятные условия для перелётных птиц", – напомнил собеседник.

Караколь, по мнению Козыбакова, следует развивать как объект экологического туризма, поэтому здесь нужно прокладывать экологические тропы.

"Чтобы везде были размещены информационные аншлаги – что можно, чего нельзя. Должны быть организованы экскурсии, просто так посещения чтобы не допускались. Кстати, частые посещения туристов будут отпугивать браконьеров и тех же вредителей – некоторые из них даже самосвалами приезжают, высыпают мусор. Такие факты были. Чтобы везти на полигон, надо же платить, а тут бесплатно. Никто не видит – свалил и уехал. Тем самым можно решить ряд проблем – начиная от браконьерства и заканчивая санитарным состоянием зоны", – отметил эколог.

У озера большие перспективы

По словам Козыбакова, три года назад озеро Караколь предложили внести в Рамсарский список водно-болотных угодий, имеющих международное значение. Заявка находится на рассмотрении, однако если ее одобрят, то Караколь признают на высшем международном уровне. Это позволит привлекать туристов со всего мира, в первую очередь, бердвочеров – наблюдателей за птицами в естественной среде обитания.

"Для этого там нужно установить, помимо экологических троп, смотровые вышки. Потому что там растёт тростник, он довольно высокий, из-за него обзор затрудняется, причём озеро вытянуто на 18 километров. Таким образом мы сможем и экологические проблемы решить, и получить выгоду", – пояснил член регионального экологического совета.

А пока озеро Караколь относится к особо охраняемым территориям, как заказник республиканского значения, так и орнитологический объект. Здесь останавливаются на зимовку и отдых, обитают в разное время года десятки тысяч птиц, в том числе лебеди, беркуты, фламинго, пеликаны, цапли, филины и многие другие. Но жители переживают, что безопасность краснокнижных пернатых под угрозой.

(Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым)

Так, по информации департамента экологии Мангистауской области, в конце прошлого года на озере были обнаружены около десятка туш лебедей. На место выехали ветеринары, сотрудники ведомства, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Устюртского государственного заповедника, управления сельского хозяйства и экологи предприятия "МАЭК".

(Фото предоставлено А. Козыбаковым)

По словам руководителя департамента экологии Руслана Тукенова, санитарные врачи отобрали пробы и обследовали территорию. По озвученной версии причиной гибели лебедей могли стать голод и морозы.

"Пробы патологических материалов дали положительный результат на грипп птиц. Чтобы экстренно защитить домашних птиц, выделенными из республиканского запаса 18 тысячами доз вакцинировали домашних птиц из зоны риска", – дополнил Тукенов.

"Блогеры пугают фламинго дронами" – эколог

Экоактивистов беспокоят проделки браконьеров, к которым в последние годы присоединились местные блогеры.

"У нас один известный актауский блогер ещё в 2020 году снимал дроном фламинго на озере Караколь. Во-первых, ему нельзя было находиться на территории особо охраняемой природной зоны. Во-вторых, летательные аппараты с высоты менее одного километра там запрещены. Он же, разумеется, снимал намного ниже. Судя по роликам, чуть ли не с пары метров. А там же обитают не только фламинго, а 22 вида птиц, занесённых в Красную книгу. Они у нас почему останавливаются? Чтобы набраться сил, отдохнуть. И тут люди начинают их пугать дронами. Они мечутся, это для птиц большой стресс, из-за чего организм слабеет", – сокрушается Козыбаков.

Эколог привёл другой недавний случай, когда нашли погибших фламинго в песках в Бейнеуском районе. По официальной версии причиной могла стать пыльная буря.

"Но они могли вполне устать от погони дронами. Птицы летели из Караколя в Коргалжынский заповедник, там у них гнездование, более 20 тысяч пар гнездится. На самом деле эти вещи любой человек, кто помнит школьную программу биологии, понимает. Нельзя так воздействовать на диких животных и птиц. Почему мировые СМИ покупают эти кадры – потому что по всему миру запрет на такие виды съёмок. А у нас что? На первый раз блогер получил предупреждение и извинился. Потом ещё раз снял – оштрафовали. Он заплатил 45 тысяч и спокойно продолжает своё дело. Заработал-то куда больше. Самое печальное – другие следуют его примеру", – разводит руками собеседник.

(Фото предоставлено А. Козыбаковым)

При этом конфисковать дрон оказывается, нельзя.

"Территориальная инспекция говорит, для этого нужно решение суда. У нас вообще этот момент в законе не прописан. Круг замыкается, и страдает природа. Население не особо экологически грамотно, вот и думает: ой, как красиво, таким кадрами нужно привлекать туристов. Считаю, нужно ужесточить норму – чтобы было уроком для остальных", – подчеркнул Адильбек Козыбаков.

"Штрафы за вредные выбросы в воздух – копейки"

В числе других серьёзных экологических проблем Мангистау – дефицит питьевой воды и плохое качество воздуха.

"Взять хотя бы Актау. Население города растёт в геометрической прогрессии, новые жилые комплексы и целые микрорайоны появляются, как грибы. Население города за последние тридцать лет увеличилось более чем вдвое – воды не хватает. Например, в 17 микрорайоне целый день не было воды – ни горячей, ни холодной. Утром час-полтора текла желтоватая, потом и вовсе перестала подаваться. И это обычная ситуация. Мы вынуждены покупать бутиллированную воду даже для гигиенических нужд", – сетует один из местных жителей.

Напомним, в регионе планируется построить девять заводов по опреснению морской воды. Общая стоимость этих проектов – свыше 247 миллиардов тенге.

Население жалуется на загрязнение воздуха промышленными предприятиями, при этом налагаемые штрафы не адекватны ущербу, который наносится природе и здоровью людей.

"Например, загрязняют воздух диоксидом азота, завод иногда привлекают к ответственности, штрафуют. Но сумма для такой мощной компании мизерная. Есть ещё сливы аммиака и других вредных веществ на хвостохранилище Кошкар-ата. Там на 66 квадратах хранятся радиоактивные токсичные отходы – сто с лишним миллионов тонн ещё с советских времён. И этот уровень воды должен постоянно держаться. Потому что, если высохнет, эта радиоактивная пыль будет по всей области разноситься. Поэтому всем предприятиям дали разрешение сливать свои стоки туда – загрязнённую воду. Но с другой стороны аммиачная вода не должна прямо, как канал, в открытую сюда сливаться, это же портит воздух, люди этим дышат. Но тут тоже точка не поставлена. Занимается департамент экологии, максимум привлекают к какому-то штрафу. Пусть даже десять миллионов тенге – для огромного предприятия это копейки. Заплатят и спустя какое-то время опять начнут, им же нужно сливать куда-то отходы", – считает Адильбек Козыбаков.

Поэтому "вредным" предприятиям поручено модернизировать устаревшее оборудование, устанавливать автоматизированные системы мониторинга эмиссии в окружающую среду и современные очистительные линии.

Рекультивация хвостохранилища Кошкар-ата: оказалось дороже

Рекультивацию хвостохранилища Кошкар-ата начали в 2021 году, президент Казахстана поручил закончить эту работу в течение трёх лет. Подрядчиком стала компания "Павлодарский речной порт". Опасные отходы засыпают грунтом, а затем засаживают чёрным саксаулом. "Родное" для местности дерево легко приживается, спокойно переносит суровый мангистауский климат, при этом задерживает песок и защищает от песчаных бурь. Эксперты отмечают оптимальное соотношение цены и эффективности такого метода. Сегодня работы на Кошкар-ата приостановили – проект оказался дороже, чем предполагалось изначально.

"На данный момент засыпано 500 с лишним гектаров: 266 в 2021 году и 253 в прошлом году. В 2022-м мы должны были сделать 905 гектаров, но, в связи с корректировкой, работы приостановили. В настоящее время ведутся работы по внесению изменений в ПСД для корректировки сметной стоимости, на удорожание. После утверждения сметной стоимости проект будет направлен в Министерство экологии и природных ресурсов для рассмотрения в Республиканскую бюджетную комиссию. После этих процедур работа по рекультивации возобновится – тем же методом, тем же подрядчиком. Там, к слову, очень большая территория, длиной в 15 километров, а ширина семь-восемь километров. Сама территория отходов 6 600 гектаров, по проекту мы должны делать около 4 тысяч гектаров", – уточнил руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Ербол Денов.

Напомним, вокруг хвостохранилища планируется создать зелёную зону. Дедлайн – 2025 год.

"Думаю, когда проект доведут до конца, проблема решится, – делится мнением эколог Козыбаков. – Грунт и саксаул – это хорошо, потому что, например, в Германии после войны остались такие же хвостохранилища. Их засыпали грунтом, засадили деревьями, и сейчас там искусственные холмы, где выросли целые парки. Люди спокойно гуляют по ним: радиация же не проходит через грунт".

При этом пока непонятно куда предприятия будут сливать свои грязные стоки.

"Обмеление Каспия: а что с заливом Кара-Бугаз-Гол?" – эксперт

Обмеление Каспия – одна из самых важных экологических проблем современности. Процесс активно начался около двух десятков лет назад. В числе главных причин Минэкологии называет глобальное потепление климата на северном полушарии и снижение стоков в море. Так, река стала поставлять гораздо меньше воды, а она составляет почти 80 процентов стока. Отмечается снижение и по реке Урал.

Председатель Мангистауского экологического совета Ассоциации "Экожер" Кажимурат Хайрушев также обратил внимание на роль залива Каспия на западе Туркмении Кара-Богаз-Гол.

"Уровень воды в Каспии периодически поднимается и опускается, это мы все знаем. Сейчас нет чёткого определения, сколько воды впадает в Каспийское море и сколько уходит из него. А куда уходит? Все говорят, испарения – и всё. Я согласен. Но почему не говорится, что вода из Каспийского моря уходит в залив Кара-Богаз-Гол? Сколько туда уходит? Ведь в конце 80-х, когда залив полностью перекрыли, уровень на Каспии поднялся так, что затапливало улицы города Актау. Потом открыли (залив – прим. авт.), там 11 шлюзов или прут больших диаметров проложили. Я в 1994 году проезжал – там с грохотом вода шла", – вспоминает эколог.

Собеседник имеет в виду события 1980 года, когда пролив, соединяющий море и Кара-Бугаз-Гол, перегородили дамбой. Она перекрыла поток воды, и залив стал высыхать. Как следствие заводы по выпуску соли столкнулись с дефицитом сырья – рассола, а высохшее дно стало причиной возникновения пыльно-солевых бурь. За короткое время залив практически высох и превратился в соляную пустыню. При этом само море стало быстро пополняться. Чтобы спасти Кара-Бугаз-Гол, в середине 80-х в дамбе проделали водопропускные отверстия для доступа воды из Каспия, а после построили водопропускное сооружение. Это оказалось малоэффективным, и в 1992 году дамбу взорвали.

По мнению собеседника, для решения проблемы обмеления Каспийского моря, нужен детальный анализ всех участников трансграничного Каспия.

"Всем прикаспийским государствам стоит собраться, предоставить свои данные: сколько Россия даёт воды из Волги, Казахстан сколько даёт, сколько каждая страна оставляет у себя. И сколько туркмены – сколько воды уходит в Кара-Богаз-Гол. И потом решать, что делать. Нужно, я считаю, создать прикаспийскую комиссию, которая бы определила, насколько данные предоставляемые государствами, объективны. Например, РФ забирает столько-то воды – комиссия проверила. Общий поток – столько-то вступает в Каспий. По Уралу – сколько забирают Россия и Казахстан, сколько воды впадает в море. Сколько уходит в Кара-Бугаз-Гол. Все, что представлено, проверить фактически, на месте. И потом уже определяться и решать совместно. Это моё личное мнение", – высказался Хайрушев.

Почему гибнут тюлени – мнение экоактивистов Каспия

Одна из самых известных проблем региона и в частности Каспийского моря – гибель его обитателей. Так, с корреспондентом BaigeNews.kz связались мангистауские экоактивисты, которые встревожены систематическим массовом мором тюленей.

"Умирают, в основном, весной и осенью, – сокрушается экоактивист, представитель местного офиса "Адалдық алаңы" Данияр Акимжанов. – Только в апреле нашли туши около двухсот краснокнижных млекопитающих. В прошлом году очень много тюленей погибли, около трёх тысяч туш на берегу обнаружили. На нашей стороне, я живу в селе Баутино (Тупкараганский район Мангистауской области – прим. авт.), более 370-ти, туш обнаружили, если не ошибаюсь. Я сам лично думаю, это экологическая катастрофа, ведь год за годом смертность только растёт. Отчего, не могут точно определить. Дали заключение, что от пневмонии, но мне в это слабо верится", - недоумевает экоактивист.

Доказательством плохой экологии на море служит масляная пленка, которую жители Баутино обнаружили этой весной.

"В конце апреля появилась, мы заметили. Местные подняли шум, подключили всех ответственных, взяли пробы воды. Видно, что пролита солярка или дизельное топливо – одним словом, нефтепродукт. Думаем, что это, скорее всего, от судна. Там их много стоит на побережье", – предположил Акимжанов.

(Фото предоставлено Рахметом Сауировым)

Другой экоактивист Рахмет Сауиров отметил, что сельчане выброс масел, отходов нефтепродуктов на поверхности Каспия наблюдают не в первый раз. Поэтому погибают животные и рыба.

"В год такие случаи происходят по два-три раза. Погибают и тюлени, и птицы в огромных количествах. Я рыбак, постоянно выхожу в море и вижу такую картину. Виновны, на мой взгляд, компании, которые стоят на берегу, проводят грузоподъёмные работы, судоремонтные базы – на них нужно наслать проверку. Там есть и казахстанские предприятия, и совместные с иностранными – азербайджанскими, турецкими. Думаю, что они грубо нарушают природоохранные правила. Вся прибрежная зона захвачена, местным негде купаться. Рядом с пляжем есть заправочная станция, там в танкерах по 200-300 кубов солярки хранят. Так не должно быть. А танкеры все старые, перевалившие за срок эксплуатации, порой в аварийном состоянии. В итоге масло проливается, ветер разносит – и непонятно откуда оно на воде", – сетует Сауиров.

По мнению экоактивиста, нужен строгий контроль за работой компаний, их техникой, оборудованием, соблюдением экологических норм и принимаемыми мерами предосторожности. А пока жители по каждому случаю пишут в акимат. После чего масло собирают с поверхности воды, берут пробы на экспертизу.

"С воды берут, а с песка – нет. Хотя песок тоже пропитывается горючим. Наступило лето, люди ставят беседки, турники, качели, купаются, дети играют. Нужно, чтобы песок поменяли, почистили. Ведь какой от него вред, мы не знаем", – заключил активист. "Мы бьём тревогу, обращаемся в департамент экологии и управление природных ресурсов, через "е-өтініш" пишем в Министерство экологии. Спрашиваем, почему гибнет живность? Говорят, от старости. А где доказательства, что она старая? Паспорт, сертификат? Мы с Данияром (Акимжановым – прим. авт.) постоянно проводим свой мониторинг – за погибшими птицами, тюленями, за пролитым горючим. Я ничего не придумываю, говорю только о том, что сам видел. Но наших усилий недостаточно, а властям, мне кажется, всё равно. Ответы для галочки, строгого контроля нет. Каспий со всеми его богатейшими ресурсами – национальное достояние. Если мы не можем сберечь его для потомков, спасти место, где живём, чего мы вообще стоим?!", – подчеркнул другой местный экоактивист Руслан Жапанов.

Чтобы не быть голословными, жители прислали видеодоказательства. На кадрах можно увидеть, как мазут из танкера попадает в воду, а также можно заметить маслянистую пленку на поверхности воды. Видео прикреплено в окончании материала.

В департаменте экологии Мангистауской области соглашаются, факты загрязнения нефтепродуктами от деятельности портов и судоходных компаний, действительно, имеются.

"Во всех случаях наши специалисты экстренно реагировали и принимали предусмотренные законом меры. В частности, при поступлении информации о разливе нефтепродуктов эксперты лабораторно-аналитического контроля выезжают и отбирают пробы воды. Ведём и работу по определению источника загрязнения и виновных лиц. По результатам назначается внеплановая проверка, и принимаются меры по привлечению к ответственности и устранению последствий загрязнения", – прокомментировал руководитель ведомства Руслан Тукенов.

(Фото предоставлено Рахметом Сауировым).

По его словам, с начала года по факту загрязнения Каспийского моря департамент проверил три предприятия. Возбуждены административные дела по статье "Нарушение правил охраны водных ресурсов", даны предписания об устранении.

"Также на данный момент проводится одна внеплановая проверка, ведём работу по назначению ещё двух проверок в отношении компаний на Каспийском море. Кроме того, департамент постоянно контролирует побережье моря и сигналы тревоги в соцсетях", – заверил Тукенов.

Новый институт соберёт данные по казахстанскому сектору Каспия

Напомним, в Казахстане по поручению президента создадут Институт по изучению проблем Каспия. Он займётся изучением причин и последствий обмеления моря, а также массовой гибели рыб; мониторингом качества воды; регулярным исследованием акватории и побережья, ихтиофауны, биоресурсов; пресечением незаконного промысла.

"Среди задач также наблюдение за влиянием недропользования на систему. Ведь основные запасы Каспийского моря и его шельфа – огромные нефтегазоносные ресурсы, добыча которых служит важной составляющей экономического развития. А один из факторов загрязнения Каспия – это добыча углеводородов. На сегодня мониторинг загрязнения не обеспечивает объективность, в силу имеющегося конфликта интересов", – дополнил руководитель облдепартамента экологии Руслан Тукенов.

В работе института примут участие и представители прикаспийских стран.

"Итогом его развития станет создание платформы, которая объединит данные по казахстанскому сектору Каспийского моря. В будущем эти данные будут использоваться для организации мероприятий по сохранению моря и снижению негативного человеческого влияния", – отметил Тукенов.

Напомним, что президент страны, говоря об экологических проблемах Мангистауской области, рекомендовал госорганам объединиться с гражданским сектором и профсоюзами.