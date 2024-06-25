Смертельное ДТП на трассе в ЗКО: среди погибших был ребёнок

В полиции ЗКО сообщили о новых подробностях по факту смертельного ДТП на трассе Самара – Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что все погибшие являются гражданами Казахстана и проживают в одном из районов области.

“Личности погибших установлены. Среди них 70-летний мужчина, 58-летняя женщина и 9-летний ребёнок”, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, три человека погибли в автомобиле Toyota Prado, который загорелся после столкновения с фурой на трассе в ЗКО.