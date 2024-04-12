Гибель скота из-за паводков: поднимутся ли цены на мясо?

Паводки нанесли большой урон фермерам: пока известно о 8 тысячах павших сельскохозяйственных животных. В Минсельхозе заявили, что всем владельцам будут выплачены компенсации. Однако уже сейчас казахстанцы опасаются, возможен рост цен на мясо. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла, ожидать ли в ближайшее время повышения цен.

Председатель Мясного союза Казахстана Максут Бактыбаев говорит, что предпосылки для роста цен на мясо нет.

"Люди всегда используют всякие поводы, чтобы поднять цены на продукты питания. Доля скота, которая там пала, очень минимальная. 8 тысяч голов в рамках наших имеющихся 8 миллионов – это 0,1%. Как 0,1% может повлиять на стоимость мяса? Так что я не думаю, что после падежа скота последует повышение цен на мясо", - сказал Бактыбаев.

Вместе с тем глава мясного союза считает, что в такой трудный момент фермеров, которые лишились скота, нужно поддержать не только выплатами, о которых заявило профильное министерство, но другими нефинансовыми мерами.

"У кого поголовье пало, им нужно помочь. Мы, как Мясной союз, будем собирать информацию от тех, кто пострадал. Будем писать рекомендательные письма, чтобы им отсрочили кредиты, кормами помогли", - поделился он.

В целом, по словам Максута Бактыбаева, на данный момент больших проблем в сфере нет.

"Сейчас уже пастбищный сезон начинается. Скот выйдет на пастбища. Поэтому фермерам будет немного легче", - считает он.

Напомним, ранее Минсельхоз сообщил куда нужно обращаться жителям чей скот погиб во время паводокв. По данным министерства количество погибших животных в регионах составило 8,1 тысяч голов.