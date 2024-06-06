Гибель шахтёров в Карагандинской области: суд вынес приговор виновным

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении Л., А., Б., З. по факту взрыва на шахте имени Ленина и гибели пятерых шахтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Шахтинского городского суда.

Подсудимые обвинялись в нарушении Правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.277 Уголовного кодекса).

“При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин, из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее, вследствие образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом. В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам - причинены средний и тяжкий вред здоровью”, - говорится в сообщении.

Суд признал подсудимых Л., А., Б., З. виновными по ст.277 ч.3 УК, и назначил наказание подсудимому Л. - 5 лет лишения свободы, подсудимому А. - 4 года лишения свободы, подсудимым Б. и З. - по 4 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере на срок 3 года.