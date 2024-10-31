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Гибель рабочих в Хромтау: для расследования создана спецкомиссия

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Telegram-канал "Криминальный Казахстан" Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37
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Фото: Telegram-канал "Криминальный Казахстан"

Для расследования несчастного случая, произошедшего в карьере Донского горно-обогатительного комбината, в результате которого погибли два человека, Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Несчастный случай в карьере "Мирный" шахты "Молодежная" Донского горно-обогатительного комбината – филиале АО "ТНК Казхром" произошел 30 октября 2024 года примерно в 13:14.

"Водитель автосамосвала гр. С. совместно с горнорабочим шахты гр. Ж. направлялись с загруженным материалом в карьер "Мирный". При проезде второго виража в карьере "Мирный" водитель автосамосвала, потеряв управление, наехал на левую предохранительную бровку карьера, в результате чего автосамосвал опрокинулся на правый бок", - проинформировали в Минтруда.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали смерть работников.

"Для расследования несчастного случая со смертельным исходом Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в ведомстве.

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