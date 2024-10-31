Гибель рабочих в Хромтау: для расследования создана спецкомиссия

Для расследования несчастного случая, произошедшего в карьере Донского горно-обогатительного комбината, в результате которого погибли два человека, Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Несчастный случай в карьере "Мирный" шахты "Молодежная" Донского горно-обогатительного комбината – филиале АО "ТНК Казхром" произошел 30 октября 2024 года примерно в 13:14.

"Водитель автосамосвала гр. С. совместно с горнорабочим шахты гр. Ж. направлялись с загруженным материалом в карьер "Мирный". При проезде второго виража в карьере "Мирный" водитель автосамосвала, потеряв управление, наехал на левую предохранительную бровку карьера, в результате чего автосамосвал опрокинулся на правый бок", - проинформировали в Минтруда.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали смерть работников.