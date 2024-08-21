Гибель рабочих на стройках в Астане: кто и как контролирует застройщиков?

В столице не прекращается череда ЧП на стройках, которые приводят к травмам, инвалидности, а иногда и к смертельным исходам. Последний трагический случай, когда мужчина выпал со строительной люльки с высоты 7 этажа, вызвал бурю негодования. Пользователи Сети разделились на две группы: те, кто винят работодателей, и те, кто считает, что виноваты сами строители, которые пренебрегают мерами безопасности. В этой ситуации ясно только одно – статистика неумолимо растёт, а умирают, как правило, совсем молодые парнишки. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, в чём же причина такого удручающего положения дел.

На сегодняшний день в столице зарегистрировано 1 618 строительных организаций. Ведётся строительство 1 236 объектов. И далеко не на всех из них соблюдаются правила безопасности. Несчастные случаи с летальным исходом давно уже стали привычным явлением для вечно строящейся столицы.

9 мая текущего года в результате обрушения башенного крана пострадал крановщик 1990 года рождения. Состояние пострадавшего оценивалось как средней степени тяжести, он был госпитализирован в больницу.

В этом же месяце уже другой крановщик при спуске с башенного крана сорвался с высоты и от полученных травм скончался.

19 июля в Астане на стройке погиб рабочий. В полиции сразу сказали, что он не падал с высоты. Оказывается, на мужчину упал кирпич.

Последний случай произошёл 14 августа. С высоты седьмого этажа упал мужчина 1990 года рождения. Его доставили в больницу с ушибом головного мозга, лёгких и левой почки, политравмой, закрытыми переломами ребер, в области обеих лопаток, разных частей позвоночника. Сегодня, спустя пять дней, мужчина всё ещё находится в крайне тяжелом состоянии.

Это лишь малая часть происшествий, которая попала в ленту казахстанских новостных сайтов. В большинстве случаев о трагическом факте стараются умолчать, скрыть, "умять" конфликт. Виновные остаются безнаказанными, никто не делает выводов, ситуация повторяется из года в год.

По официальным данным, за 2024 год на строительных объектах столицы произошло 14 несчастных случаев, 5 из которых со смертельным исходом. Это, грубо говоря, каждый месяц на стройке получают травму по два рабочих.

В этом году 10 работодателей привлечены к ответственности в виде штрафов и предупреждений и двое понесли уголовную ответственность в виде лишения свободы.

Кто и как контролирует застройщиков

Со стороны государства сферу безопасности на строительных объектах столицы контролирует Управление контроля и качества городской среды Астаны. Внутри учреждения имеется Инспекция труда, которая проводит профилактическую работу и проверки объектов.

В организации признают, что проконтролировать все 1 236 строительных объектов очень сложно. При этом надо учитывать, что застройщик не в одиночку занимается возведением объекта. Он нанимает большое количество субподрядных организаций для проведения различных работ. Порой их количество достигает 40. В этом случае они выступают работодателями, а значит субъектами трудовых отношений. И в случае несчастного случая вина будет именно на них.

Однако это не освобождает от ответственности генеральных застройщиков.

"Если на одном объекте работают несколько субподрядных организаций, общую координацию ведёт генеральный подрядчик. За коллективную защиту отвечает застройщик. Сюда относятся временное ограждение и общие условия безопасного труда на объекте. А работодатель уже отвечает за индивидуальные средства защиты", - сказал государственный инспектор труда по Астане Абай Еркинов.

Несчастные случаи не происходят на одном и том же объекте или у одной и той же строительной компании. Каждый раз это разные юридические лица. Поэтому невозможно собрать какой-то чёрный список нерадивых компаний, уверяет специалист.

В Управлении контроля и качества городской среды Астаны рассказали, как реагируют на каждый несчастный случай.

Когда происходит несчастный случай на объекте, специалисты Управления сразу же выезжают на место происшествия. Устанавливают нарушение, из-за которого произошел случай. Временно приостанавливают строительство, чтобы другие работники не получили травмы. Застройщик обязан устранить это нарушение.

После работодатель сообщает о состоянии пострадавшего.

"Если тяжелое состояние или смертельный исход создается комиссия под председательством госинспектора труда, проводится расследование. По итогам этого расследования составляется акт специального расследования, где будут установлены все обстоятельства, причины и выводы, к чему пришла комиссия. Потом материалы передаются в Департамент полиции для принятия процессуального решения в отношении установленных лиц", - рассказывает государственный инспектор труда по Астане Абай Еркинов.

Он добавил, что Управление ставит во главу угла социальную часть вопроса: пострадавший работник не должен оставаться наедине со своими проблемами.

"В случае если работник получил увечье или повреждение здоровья, ему должны возместить утраченный заработок, который он имел либо определенно мог иметь. Кроме того, работодатель должен возместить расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии", - пояснил Абай Еркинов.

К примеру, по последнему случаю будет также создана комиссия. В Управлении ждут заключения врачей о степени тяжести полученной травмы.

"Работодатель говорит, что у него страховочный пояс был. Трос или, как его называют строители, "линия жизни", за которую он должен был закрепиться, был. Мы должны установить, закрепился ли к ней работник. Если всё так, как говорит работодатель, тогда имеет место другое нарушение. Если другое нарушение не подтвердится, тогда уже нарушение со стороны работодателя. Он не создал безопасные условия труда, не произвёл контроль безопасности и охраны труда", - рассказал госинспектор.

Повсеместная безответственность

Госинспектор утверждает, что главная причина всех несчастных случаев производственного травматизма – нарушения техники безопасности. Этим грешат как застройщики, так и подрядные организации и сами рабочие.

В идеале, на каждом строительном объекте должны быть ответственные по безопасности и охране труда. Однако в целях экономии финансовых средств работодатель и застройщик считают целесообразным обойтись без них. В результате за безопасностью на строительном объекте никто не следит.

Некоторые застройщики экономят на защитных ограждениях и уловителях. Как выяснилось, это достаточно дорогостоящие приспособления. Бывают те, которые не обеспечивают работников средствами индивидуальной защиты.

Часто сами строители допускают грубые нарушения норм безопасности труда. Берут по две смены подряд, чтобы больше заработать, употребляют во время работы спиртные и энергетические напитки, пренебрегают средствами страховки.

Низкая культура безопасности

Слова госинспектора подтверждает специалист, который непосредственно "варится" в строительной отрасли. Тунгат Казтаев является заместителем директора департамента по безопасности и контролю в одной из строительных компаний столицы. Он называет строительство отраслью с очень низкой культурой в сфере безопасности и охраны труда. Работодатели предпочитают экономить на элементарных и базовых вещах, обеспечивающих безопасность работников. Подрядные организации не считают нужным нанимать отдельного специалиста по вопросам безопасности.

"Чаще всего в таких организациях есть только один директор и непосредственно строители. Нет никакой структурной системы, контроля, инженеров охраны труда. Возможно, это происходит из-за нехватки финансовых средств. Однако именно это является прямой причиной несчастных случаев", - сказал Тунгат Казтаев.

К примеру, в той же нефтяной отрасли внушительная часть финансирования отводится на технику безопасности. Кроме того, там налажено структурное разделение: обязательно на каждые 50 человек персонала приходится по одному инженеру по технике безопасности. Большое внимание уделяется на необходимое материальное обеспечение работников.

"Что нужно для строительства? Исправные технические устройства, профессиональные кадры. А как часто у нас бывает? Используют не самый лучший башенный кран, нанимают не самые лучшие кадры. На строительный объект берут людей без образования. А ведь рисков на стройке много, самый существенный риск - это работы на высоте и грузоподъемные работы. В связи с этим самой распространённой причиной ЧП являются падение рабочего с высоты и падение предметов с высоты на рабочих. 80-90% причин связано именно с этими видами происшествий", - говорит специалист.

Минимизировать риски можно с помощью страховочных систем. К примеру, защитно-улавливающих систем, защитных ограждений и козырьков. Многие экономят на этом.

"Наша компания на строительном рынке почти 30 лет. Понятное дело, мы выявили основные факторы травматизма и смертей на объектах. Поэтому наличие страховочных систем является стандартом для нас. Это одно из действенных мероприятий в области охраны труда", - уверяет Тунгат Казтаев.

Специалист считает, что репутацию строительной отрасли портят компании, которые только начинают свой путь в этой индустрии. Часто они из-за отсутствия финансовых средств идут на нарушение всех требований, в том числе и по технике безопасности.

"Я не видел новичков в нефтяной отрасли. Их, наверное, там просто не бывает. В Казахстане любой желающий может заняться строительством. Это не так уж и сложно. При этом последствия от несчастных случаев не носят тяжелый характер для работодателей по сравнению с другими отраслями", - сказал Казтаев.

Спикер отметил, что необходимо полностью менять работу, которую проводит государство на сегодняшний день в области безопасности в строительстве. Одни только штрафы и агитация не помогут.

"Нужно повышать мотивацию. Возможно, это будут какие-то льготы и поощрения за нулевой травматизм в тендерах. Может, нужно создать централизованную базу, где бы фиксировались все несчастные случаи. А затем требовать справку оттуда у подрядчиков, которые хотят участвовать в государственных конкурсах на выполнение строительно-монтажных работ. Это применимо и к генеральным подрядчикам, и к мелким подрядчикам. Тогда все бы зависели от несчастных случаев и делали бы всё, чтобы не допускать их", - говорит Тунгат Казтаев.

Не всё так плохо

В Союзе строителей Казахстана не согласны с утверждением, что столичная стройка идёт с нарушениями требований безопасности. В организации утверждают, что везде есть свой инженер по технике безопасности, авторский, технический надзоры, инспекция государственной службы, инспеция крановых служб. Без лицензий и обучения никто не допускается на стройку.

"Любой человек, который имеет допуск на стройку, должен пройти обучение. Не всё так плохо. Понятно, что мы далеки от идеала. Как и в любой сфере экономики необходимо проводить работу над ошибками. Но в любом случае ситуация не такая уж проблемная", - говорит председатель Союз строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

Более того, Ергалиев считает, что 90% из столичных застройщиков являются надёжными и добросовестными. Остальные 10% недобросовестных попали на рынок из-за отсутствия хорошего закона, регулирующего эту сферу. Речь идёт о Законе о долевом участии, принятом в 2016 году.

"Он вышел не для рынка и по нему могут работать только 17% компаний по всему Казахстану. Его надо пересматривать, чтобы он защищал и застройщиков, и дольщиков, чтобы была солидарная ответственность. Если бы был хороший закон, он бы ограничивал компании без опыта работы. Он не давал бы им право участвовать в строительстве. Должен быть градиентный подход. Если компания новая, она должна работать в генподрядной сфере, опыт набирать. Сначала ей должны разрешить строить дома до третьего этажа. Следующим его домом должен быть уже пятиэтажный. Потом 9 и выше. Мы 20 лет об этом говорим, но правительство нас не слышит", - сказал руководитель Союза.

Талгат Ергалиев считает, что не следует все трагические случаи обобщать и винить только работодателей. Порой виноваты сами рабочие.

"Допустим у монтажника есть пояс для крепления. Не всегда он страхует себя и закрепляет пояс. Поэтому иногда они срываются. Бывают случаи, когда они идут на опасные участки, где нельзя без страховки вести работы. Однозначно здесь и инженер по технике безопасности виноват, который должен постоянно следить и говорить о мерах безопасности. Если в целом посмотреть по стране, я думаю всё-таки безопасность в строительстве существует. Если бы ее не было, пострадавших было бы гораздо больше", - сказал Ергалиев.

В завершение хотелось бы отметить, что безопасность в строительстве – это крайне важная сфера, требующая активного пересмотра подходов государственного регулирования. Сегодня мы видим в этой отрасли повсеместное пренебрежение к вопросам охраны труда, что в свою очередь приводит к трагическим последствиям. Человеческие потери недопустимы ни в одной отрасли. Однозначно, нужны более эффективные меры по обеспечению безопасности на стройках. Какие это будут меры, скорей всего, должны решить в правительстве.