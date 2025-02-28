В прошлом году на производстве в Казахстане пострадали около 1500 человек, более 200 из них погибли. Несмотря на снижение травматизма на 4,5% по сравнению с 2023 годом, проблема остается острой. Трагедия на руднике "Жомарт" в Улытауской области, где 17 февраля обрушение горной массы унесло жизни семи рабочих, вновь заставляет задуматься: почему на предприятиях по-прежнему небезопасно работать?

Разбираемся, почему люди продолжают гибнуть, кого наказывают и что с этим делать. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Кто отвечает за безопасность на производстве?

За соблюдением техники безопасности на предприятиях, в том числе в горнодобывающей отрасли, следит Комитет государственной инспекции труда МЧС РК. Проверки проводятся регулярно, однако за последние 15 лет на шахтах и заводах Казахстана погибли более 100 человек, самые крупные трагедии произошли на объектах "АрселорМиттал Темиртау" (ныне "Qarmet") и "Казахмыса".

После крупных аварий власти начали ужесточать контроль. Например, после трагедий на шахтах "Абай" (2021 год, шесть погибших) и имени Костенко (2023 год, 46 погибших) государство выкупило "АрселорМиттал Темиртау" и запустило реформу промышленной безопасности. Компанию переименовали в "Qarmet".

Был принят план на 2024–2030 годы, включающий цифровой контроль за опасными объектами и цель по снижению числа аварий на 10%.

Также было увеличено число проверок: в 2024 году выявлено 3 107 нарушений, что в 10 раз больше, чем в 2023 году. При этом сумма штрафов за последние пять лет существенно сократилась до 19,3 миллиона тенге.

Но трагедии продолжаются. 17 февраля 2025 года на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы, погибли семь человек. Если взглянуть на статистику, аварии на объектах "Казахмыса" случаются почти каждый год.

Почему после трагедий ничего не меняется?

После каждого ЧП создаются комиссии, проводятся расследования, но уголовные дела возбуждают не всегда. Даже если дело доходит до суда, наказание, как правило, несут сотрудники среднего звена – горные мастера, начальники шахт, инженеры. Руководство компаний же отделывается официальными соболезнованиями и обещаниями усилить контроль.

"Как таковой обобщенной статистики по делам такой категории я не видел, однако в моей личной практике не могу сказать, что работники часто доходят до суда. Обычно, если происходит несчастный случай на производстве, работодатель старается урегулировать эту ситуацию в рамках переговоров. Конечно, это происходит не всегда", - рассказал управляющий партнер юридической компании "Пономарев, Чичков и партнеры" Булат Пономарев.

Судебная практика показывает, что ответственность за трагедии на производстве чаще всего несут сотрудники среднего звена. Так, после гибели двух рабочих на руднике "Жайсан" в 2023 году горного мастера приговорили к четырем годам условно с запретом работать в отрасли.

В случае аварии на шахте "Казахстанская", где погибли пять человек, начальник участка и заместитель директора по производству получили по четыре года лишения свободы.

Однако в Павлодарской области после обвала грунта на объекте АО "Майкаинзолото", в результате которого погибли четыре спасателя, все-таки осудили должностное лицо. Ему назначили три года ограничения свободы с пожизненным запретом занимать руководящие посты в госструктурах.

Но ключевая проблема в системном подходе – "экономия на безопасности" остается нормой, а рабочие продолжают гибнуть. Пока ответственность несут только исполнители, а не те, кто принимает стратегические решения, ситуация вряд ли изменится.

"Чаще всего это банальное отсутствие четких инструкций по технике безопасности и контроля со стороны работодателя за их соблюдением. Работники допускаются к опасным видам работ без средств индивидуальной защиты, им не разъясняются базовые правила безопасности при выполнении конкретного вида работ, а условия труда не соответствуют установленным требованиям", - поделился Булат Пономарев.

Какие права есть у работников?

В Казахстане безопасность на работе регулирует Трудовой кодекс РК. Этот закон был принят 23 ноября 2015 года (№ 414-V). В нем есть целый раздел (раздел 4), посвященный охране труда.

Закон предусматривает несколько вариантов защиты прав работников. Каждый имеет право на безопасное рабочее место. Если работодатель не соблюдает требования охраны труда, работник может обратиться в инспекцию труда или специализированную организацию, чтобы провести проверку.

Помимо этого работник имеет право участвовать в обсуждении вопросов безопасности труда и требовать улучшения условий. В случае угрозы жизни или здоровью сотрудник может отказаться от выполнения работы, уведомив об этом руководство. При этом его зарплата сохраняется.

"На время приостановки работы организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране труда работник сохраняет заработную плату", - рассказал Булат Пономарев.

Работодатель несет полную ответственность за создание безопасных условий. Он обязан обеспечить работников средствами защиты, проводить инструктажи и обучение по охране труда, расследовать несчастные случаи и учитывать профессиональные заболевания.

Кроме того, он должен страховать сотрудников от несчастных случаев, а также разрабатывать и пересматривать инструкции по технике безопасности. Если работодатель этого не делает, его могут привлечь к ответственности.

"Необеспечение работников средствами индивидуальной или коллективной защиты / непроведение обучения по охране труда влечет на первый раз административную ответственность в виде предупреждения (ст. 93 КоАП РК). Необеспечение же расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, уже грозит штрафом от 35 до 140 МРП в зависимости от категории субъекта предпринимательства (ст. 95 КоАП РК). А вот нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда ответственным лицом, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью работника или его смерть, уже повлечет уголовную ответственность по статье 156 УК РК", - пояснил Булат Пономарев.

Как доказать, что травма получена на работе?

Если работодатель пытается "замять" несчастный случай и отказывается его расследовать, работнику важно самому собрать доказательства. Для этого необходимо сделать фото или видео с места происшествия, обратиться в медицинское учреждение и получить официальные документы о травме. Затем необходимо подать письменное заявление работодателю. Если он не реагирует, можно обратиться в инспекцию труда.

"В целом работник не ограничен в сборе любых доказательств, которые так или иначе подтверждают обоснованность его позиции, в том числе, в привлечении свидетелей случившегося", - поделился Булат Пономарев.

Если работник получил травму, работодатель обязан выплатить компенсации. Социальное пособие по временной нетрудоспособности составляет 100% от средней зарплаты. Также работник может потребовать возмещения расходов на лечение, если их не покрывает медицинское страхование, и компенсацию морального вреда.

"Пособие выплачивается с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности. Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, составляет 100% средней заработной платы", - рассказал юрист Булат Пономарев.

Таким образом, работодатель несет ответственность за безопасность работников. Если он не выполняет свои обязательства, работник имеет право требовать соблюдения закона, в том числе через инспекцию труда и суд. Закон на стороне работника, главное – знать свои права и уметь их отстаивать.

Как решают проблему в других странах

Во многих странах регулярно происходят аварии на шахтах, и каждая из них ищет способы предотвратить подобные трагедии в будущем. Один из самых эффективных методов — внедрение цифровых технологий, которые помогают повысить уровень безопасности на промышленных объектах. Ведущие мировые компании активно работают в этом направлении.

Фото: worldkings.org

В Австралии горнодобывающая компания Rio Tinto запустила проект "Рудник будущего", в рамках которого автоматизировала добычу полезных ископаемых в регионе Пилбара. Управление всеми процессами теперь осуществляется из центра в Перте. Это не только повышает производительность, но и снижает риски для людей, так как работники больше не находятся в опасных зонах.

Фото: constructionequipmentguide.com

В США после оползня в карьере Бингам-Каньон компания Kennecott Utah Copper (дочернее предприятие Rio Tinto) внедрила систему автоматического управления экскаваторами и бульдозерами. Теперь работы в зонах с нестабильным грунтом ведутся без участия людей, что значительно снижает риск для персонала.

Фото: dprom.online

В России научно-производственная фирма "Гранч" разработала шахтерские фонари со встроенными видеокамерами и радиомодулями. Эти устройства передают видео в реальном времени диспетчерам, позволяя контролировать работу горняков и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Кроме того, информационная система "Горизонт" отслеживает состав воздуха и вентиляцию в шахтах, помогая предотвращать аварии, связанные с газовой опасностью, и обеспечивая дополнительную защиту для шахтеров.

Конечно, внедрение таких технологий на казахстанских предприятиях потребует значительных финансовых вложений. В Казахстане модернизация промышленной безопасности финансируется как государством, так и частными компаниями, но точные данные о распределении этих средств практически не публикуются.

Согласно Национальному проекту "Модернизация инфраструктуры", утвержденному правительством на 2025–2029 годы, общий объем инвестиций составит 13 588 миллиардов тенге. Из этой суммы 6 208 миллиардов тенге направят на энергетический сектор, 6 778 миллиардов тенге — на коммунальную инфраструктуру, а на автоматизацию и приборизацию выделят 602 миллиарда тенге.

Несмотря на крупные инвестиции, финансирования в горнометаллургической отрасли по-прежнему не хватает. Экономия на мерах безопасности приводит к повышенному риску для рабочих. Эффективная модернизация системы промышленной безопасности в Казахстане возможна только при тесном взаимодействии государства и частного бизнеса.

Кроме того, международный опыт показывает, что за нарушения норм безопасности ответственность несут не только представители среднего управленческого звена, но и высшее руководство компаний. Однако именно топ-менеджеры зачастую избегают серьезных наказаний.

Фото: Министерство труда США (Мемориал на шахте Upper Big Branch, представляющий собой большой кусок темного камня с силуэтами погибших 29 шахтеров)

В США после взрыва на шахте Upper Big Branch в 2010 году, когда погибли 29 шахтеров, расследование выявило систематические нарушения безопасности со стороны компании Massey Energy. В результате на нее наложили крупнейший на тот момент штраф в размере 10,8 миллиона долларов. После покупки Massey Energy компанией Alpha Natural Resources в 2011 году было выплачено еще 209 миллионов долларов в рамках урегулирования претензий. Однако высшее руководство компании избежало уголовного преследования, тогда как менеджер среднего звена Гэри Мей получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы за сокрытие нарушений.

Фото: evrensel.net/Cem Öksüz

В Турции в 2014 году произошла крупнейшая промышленная катастрофа в истории страны — взрыв на угольной шахте в городе Сома, в результате которого погибли 301 человек. В 2018 году суд признал виновными нескольких руководителей предприятия. Генеральный менеджер Рамазан Догру и главный инженер Исмаил Адали получили по 22,5 года тюрьмы, а другие топ-менеджеры, включая начальника производства и технического консультанта, были приговорены к срокам от 15 до 18 лет.

Эти примеры показывают, насколько важно ужесточать контроль за соблюдением норм безопасности и привлекать виновных к ответственности, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Пока в горнодобывающей отрасли Казахстана не изменится подход к безопасности, рабочие продолжат рисковать жизнью. Нужен более жёсткий контроль со стороны государства, реальное наказание виновных.

Поэтому чтобы и дальше повышать уровень безопасности труда, важно не только усиливать контроль, но и работать на опережение. Этого можно добиться за счет профилактики нарушений, тесного взаимодействия с предприятиями и внедрения цифровых систем мониторинга.

Также необходимо ужесточить лицензирование, чтобы на рынке оставались только компании, соответствующие стандартам. Немаловажным фактором остается и обучение работников, поскольку культура безопасности – ключевой элемент снижения рисков на производстве.