  • 21 Января, 17:26
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Гибель рабочего на шахте "Казахмыса" прокомментировали в полиции

Погибшему было 40 лет.

Сегодня, 16:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: baigenews.kz

По факту производственной травмы со смертельным исходом на шахте "Анненская" отделом полиции Сатпаева возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Дело расследуют по части 3 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". 

На месте происшествия находятся следственно-оперативная группа и руководство департамента полиции области Улытау, проводится осмотр места происшествия и следственные действия. 

Ход расследования находится под контролем руководства департамента.

Напомним, в результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5 разряда. Создана специальная комиссия по расследованию происшествия. В "Казахмысе" заявили, что семье погибшего окажут необходимую помощь.

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