По факту производственной травмы со смертельным исходом на шахте "Анненская" отделом полиции Сатпаева возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Дело расследуют по части 3 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте происшествия находятся следственно-оперативная группа и руководство департамента полиции области Улытау, проводится осмотр места происшествия и следственные действия.

Ход расследования находится под контролем руководства департамента.

Напомним, в результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5 разряда. Создана специальная комиссия по расследованию происшествия. В "Казахмысе" заявили, что семье погибшего окажут необходимую помощь.