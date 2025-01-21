Гибель рабочего на шахте "Казахмыса" прокомментировали в полиции
Погибшему было 40 лет.
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
129Фото: baigenews.kz
По факту производственной травмы со смертельным исходом на шахте "Анненская" отделом полиции Сатпаева возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
Дело расследуют по части 3 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
На месте происшествия находятся следственно-оперативная группа и руководство департамента полиции области Улытау, проводится осмотр места происшествия и следственные действия.
Ход расследования находится под контролем руководства департамента.
Напомним, в результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5 разряда. Создана специальная комиссия по расследованию происшествия. В "Казахмысе" заявили, что семье погибшего окажут необходимую помощь.