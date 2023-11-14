Гибель промальпинистов в Астане: арестован подозреваемый

Прокуратура Астаны выявила причастность руководителя ИП к смерти промальпинистов, сорвавшихся с высотки. Подозреваемый по факту падения альпинистов на строительном объекте взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру.

"В ходе расследования добыты доказательства причастности работодателя – руководителя ИП к смерти работников. По поручению прокуратуры города органом следствия в отношении руководителя ИП применена мера пресечения в виде "содержания под стражей", - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование проводится по ст.277 ч.3 УК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее сообщалось, 12 октября 2023 года в городе Астане четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, трое из которых погибли.

Стали известны подробности падения альпинистов со строящегося ЖК в Астане. Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве высказалась о гибели промышленных альпинистов.