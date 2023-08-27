Гибель Пригожина в подтвердили в следственном комитете

Следственный комитет РФ завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", — говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщали, что согласно списку пассажиров, в нём значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Напомним, трагедия с частным джетом Евгения Пригожина произошла вечером 23 августа при выполнении рейса из столичного аэропорта Шереметьево в Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Также ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находилась единственная женщина — 39-летняя уроженка Казахстана Кристина Распопова (Ядревская).

Следствие изъяло бортовые самописцы с упавшего самолёта.