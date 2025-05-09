Уголовное дело возбудили против пьяного водителя, из-за которого полицейский погиб в ДТП в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Наша газета".

Авария произошла 6 мая в поселке Фёдоровка. Автомобиль марки Volkswagen столкнулся со служебной "Нивой", за рулём которой находился 47-летний подполковник полиции Батырсаим Зайтинов. Полицейский после инструктажа ехал к месту несения службы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель скрылся с места происшествия, однако в кратчайшие сроки был установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Подполковник Батырсаим Зайтинов прослужил в органах внутренних дел 23 года. Коллеги отзываются о нем, как о принципиальном, ответственном офицере, верным присяге и своему делу.

Ранее министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнование семье полицейского и пообещал необходимую помощь.