Гибель полицейского в ДТП: виновный водитель попытался скрыться
Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.
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Уголовное дело возбудили против пьяного водителя, из-за которого полицейский погиб в ДТП в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Наша газета".
Авария произошла 6 мая в поселке Фёдоровка. Автомобиль марки Volkswagen столкнулся со служебной "Нивой", за рулём которой находился 47-летний подполковник полиции Батырсаим Зайтинов. Полицейский после инструктажа ехал к месту несения службы.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель скрылся с места происшествия, однако в кратчайшие сроки был установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Подполковник Батырсаим Зайтинов прослужил в органах внутренних дел 23 года. Коллеги отзываются о нем, как о принципиальном, ответственном офицере, верным присяге и своему делу.
Ранее министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнование семье полицейского и пообещал необходимую помощь.