Гибель казахстанки в Германии прокомментировали в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о гибели в Германии экс-судьи из Астаны Айгуль Сайлыбаевой, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной Генеральному консульству Республики Казахстан во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой. Родные погибшей находятся в Германии, им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь. Правоохранительные органы ФРГ ведут следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия", - говорится в заявлении пресс-службы МИД РК.

Казахстанка пропала 4 июня после того, как отвела дочь в детский сад.

В тот же день исчезла 49-летняя свекровь Айгуль Наталья Донцова. Известно, что 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели.

Брат Айгуль Сайлыбаевой рассказал, что сестра жаловалась на домашнее насилие.