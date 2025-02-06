Гибель известного скульптора расследуют в Усть-Каменогорске
В полиции сообщили, что подозреваемый арестован.
Сегодня, 04:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:40Сегодня, 04:40
34Фото: polisia.kz
В Усть-Каменогорске расследуют гибель известного в ВКО скульптора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Ночью 30 января в доме, где жил 69-летний Валерий Дранишников, был пожар. После пожара Валерия, его гражданскую супругу и родственницу нашли погибшими. После этого происшествия в соцсетях распространилась информация, что тела погибших были с "признаками насильственной смерти".
В департаменте полиции ВКО, не вдаваясь в подробности, сообщили: "По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован".
Валерий Дранишников – член Союза художников РК. Его скульптуры имеются во многих населённых пунктах ВКО. В Усть-Каменогорске это, к примеру, фигура хоккеиста у Дворца спорта имени Б. Александрова.
Самое читаемое
- Новые меры безопасности введут в Казахстане
- Отток населения из казахстанских сёл побил антирекорд за 25 лет
- Тело в сумке: родные 26-летней девушки не верят в версию следствия
- Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на Азиаде
- Опубликован отчёт о результатах расследования крушения самолёта близ Актау