В Усть-Каменогорске расследуют гибель известного в ВКО скульптора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Ночью 30 января в доме, где жил 69-летний Валерий Дранишников, был пожар. После пожара Валерия, его гражданскую супругу и родственницу нашли погибшими. После этого происшествия в соцсетях распространилась информация, что тела погибших были с "признаками насильственной смерти".

В департаменте полиции ВКО, не вдаваясь в подробности, сообщили: "По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован".

Валерий Дранишников – член Союза художников РК. Его скульптуры имеются во многих населённых пунктах ВКО. В Усть-Каменогорске это, к примеру, фигура хоккеиста у Дворца спорта имени Б. Александрова.