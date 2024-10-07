Гибель горняков "Казахмыса": открыто уголовное дело

По факту гибели двух рабочих шахты "Саяк-3" было возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.

"В связи с произошедшим чрезвычайным происшествием на шахте "Саяк-3", возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, касающейся нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция ведет расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, была создана комиссия, которая расследует обстоятельства трагедии.

"В рамках Трудового законодательства Республики Казахстан Департаментом Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской области создана Комиссия по расследованию несчастного случая, с участием представителя санитарно-эпидемиологического контроля, а также представители работодателя. Для проведения специального расследования группового несчастного случая с работниками ТОО "Корпорация Казахмыс" по "Балхашцветмет" (рудник Саяк)", - сообщили в пресс-службе департамента инспекции труда.

По результатам специального расследования будут установлены обстоятельства и причины данного несчастного случая.

Напомним, сегодня, 7 октября, два шахтера погибли в результате выброса угарного газа на шахте "Саяк-3", принадлежащей компании "Казахмыс".