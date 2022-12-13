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Гибель двух работников расследуют в Кызылординской области Сегодня, 13:50
231
Сегодня, 13:50
231

Гибель двух работников расследуют в Кызылординской области

В Кызылординской области 12 декабря по факту гибели двух работников охранного предприятия зарегистрировано уголовное дело по ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда", начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz .

Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, они погибли, задохнувшись от угара.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:50
231
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