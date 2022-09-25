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Гибель девушки в пиццерии: полиция Шымкента взяла под стражу работодателя
По факту гибели девушки в пиццерии Шымкента взят под стражу работодатель, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz
Напомним, в начале июля в Каратауский РУП обратились родители 15-летней девочки, которая погибла в результате удара током на рабочем месте, где она подрабатывала разнорабочим.
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье "Нарушение правил охраны труда". Назначили экспертизы.
"В рамках уголовного дела, учитывая, что подозреваемым является иностранный гражданин, а именно пакистанец, расследование заняло определенное время. Сегодня с участием специалиста-переводчика с фарси следователи провели все необходимые процессуальные действия. Подозреваемого, гражданина Пакистана водворили в ИВС", - проинформировали в местной полиции.
Отмечается, что после получения результатов электро-технической экспертизы дело направят в суд.
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