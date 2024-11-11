Гибель бакланов зафиксировали на Каспии
Сегодня, 18:44
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Сегодня, 18:44Сегодня, 18:44
124Фото: pxhere.com
Специалисты рыбинспекции в Мангистауской области зафиксировали гибель бакланов в Каспийском море, передает BaigeNews.kz.
"Мы обнаружили бакланов, которые запутались в рыболовных сетях. Это незаконные установленные сети браконьеров. Сейчас идёт миграция птиц, а бакланы питаются рыбой. Когда они ныряют в воду, то случайно попадают в сети и запутываются. Выбраться самостоятельно не могут и гибнут. Нам удалось спасти только двух птиц", - сообщил специалист рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.
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