  • 11 Ноября, 19:17
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Гибель бакланов зафиксировали на Каспии

Сегодня, 18:44
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
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Фото: pxhere.com

Специалисты рыбинспекции в Мангистауской области зафиксировали гибель бакланов в Каспийском море, передает BaigeNews.kz.

"Мы обнаружили бакланов, которые запутались в рыболовных сетях. Это незаконные установленные сети браконьеров. Сейчас идёт миграция птиц, а бакланы питаются рыбой. Когда они ныряют в воду, то случайно попадают в сети и запутываются. Выбраться самостоятельно не могут и гибнут. Нам удалось спасти только двух птиц", - сообщил специалист рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

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