Гибель бакланов зафиксировали на Каспии

Специалисты рыбинспекции в Мангистауской области зафиксировали гибель бакланов в Каспийском море, передает BaigeNews.kz.

"Мы обнаружили бакланов, которые запутались в рыболовных сетях. Это незаконные установленные сети браконьеров. Сейчас идёт миграция птиц, а бакланы питаются рыбой. Когда они ныряют в воду, то случайно попадают в сети и запутываются. Выбраться самостоятельно не могут и гибнут. Нам удалось спасти только двух птиц", - сообщил специалист рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.