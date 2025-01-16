Вынесен приговор по факту гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в городе Житикара Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 11 октября 2024 года. В момент пожара в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. После разбора завалов на месте пожара обнаружены тела пятерых детей. Старший ребёнок 2011 года рождения не пострадал.

В качестве обвиняемой по уголовному делу выступила мать детей.

"Подсудимая оставила своих детей дома без присмотра, поручив старшему сыну подкинуть дрова в печь в случае похолодания. Сын поджёг в печи дрова, уголь и бытовой мусор, а также закинул в печь пластиковую бутылку с неустановленным содержимым, отчего пламя в печи вспыхнуло и перешло в пожар. В результате пожара пятеро детей скончались", – сообщили в областном суде.

Вина подсудимой доказана её признательными показаниями, показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями судебных экспертиз.

Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась, просила не лишать её свободы. Суд назначил ей пять лет лишения свободы и в связи с наличием малолетнего ребёнка отсрочил исполнение наказания.

Приговор не вступил в законную силу.