GGG назвал единственное условие возвращения на ринг
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Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который в настоящее время занимает пост президента Национального олимпийского комитета РК, рассказал, при каком условии рассмотрит возможность вернуться на боксерский ринг ради "прощального" поединка, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
GGG не проводил боев с сентября 2022 года, когда уступил единогласным решением судей Саулю "Канело" Альваресу в финале их трилогии. При этом Головкин не объявлял официально о решении повесить перчатки на гвоздь.
"Я никогда не объявлял о своем уходе, да и не в моем характере делать громкие заявления. Время покажет. Сейчас у меня есть задача, и мне нравится то, что я делаю. В то же время жизнь для меня — это движение. И если мне бросят большой вызов, и я увижу, что это хороший способ переключить передачу, хороший способ изменить свой путь или направление моего движения, то я, возможно, приму этот вызов. Так что мы можем увидеть еще один бой с моим участием", - сказал в интервью Boxingscene.com Геннадий.
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