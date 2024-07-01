GGG назвал единственное условие возвращения на ринг

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который в настоящее время занимает пост президента Национального олимпийского комитета РК, рассказал, при каком условии рассмотрит возможность вернуться на боксерский ринг ради "прощального" поединка, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

GGG не проводил боев с сентября 2022 года, когда уступил единогласным решением судей Саулю "Канело" Альваресу в финале их трилогии. При этом Головкин не объявлял официально о решении повесить перчатки на гвоздь.