GGG: история легенды мирового бокса. Видеорепортаж из Караганды

Геннадий Головкин прошёл долгий путь от простого мальчика из Майкудука до легенды мирового бокса. О детстве и юности, а также воле к победе титулованного чемпиона рассказали его первый тренер Виктор Дмитриев, коллега Серик Сапиев и другие.

"Гена и Максим (брат Геннадия Головкина - Ред.) - они были очень пластичные, как пластилин. Я их "лепил" тогда. Они всё быстро схватывали", - вспоминает Виктор Дмитриев.

"Максим был веселее, чем Гена. Гена был более серьёзным всегда. В детстве они вместе ходили на секцию бокса, наверное, с того самого времени они поддерживали друг друга, ездили вместе на турниры", - рассказывает Серик Сапиев.

Как Головкин сделал свои первые шаги в боксе, кем были его родители, и почему его брат Максим не вышел против него на ринге, смотрите в эксклюзивном фильме BaigeNews.kz.