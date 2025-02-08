В результате серьёзного сбоя в работе PlayStation Network в субботу десятки тысяч геймеров не смогли получить доступ к онлайн-сервисам, магазинам и мультимедийным приложениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АP.

"Мы знаем, что у некоторых пользователей в настоящее время могут возникать проблемы с PSN", — сообщила PlayStation в своих социальных сетях, подтвердив растущее число жалоб пользователей по всему миру.

Сообщения о проблемах с подключением быстро распространились в социальных сетях, и пользователи были разочарованы сообщениями об ошибках и сбоями при входе в систему.

"Отключение PSN в пятницу вечером — это преступление", — написал пользователь из Лондона по имени Рамос в соцсети X.

Как отмечает Сybersport.metaratings, парадокс заключается в том, что сбой охватил не всех игроков: несмотря на глобальное отключение PSN, другие популярные сервисы, такие как Xbox Live, Steam и Nintendo Online, продолжают функционировать без каких-либо перебоев.