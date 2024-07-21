Гей-парад в Кёльне собрал более 60 тысяч участников

В традиционном ежегодном гей-параде Сhristopher Street Day (CSD) в Кёльне в воскресенье приняли участие более 60 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В их красочном шествии по улицам города было задействовано 90 украшенных повозок. Вместе со зрителями на CSD собралось, по данным организаторов, около 1,4 миллиона человек. Полиция не сообщала о численности посетителей мероприятия.

Сhristopher Street Day по праву считается одним из крупнейших парадов ЛГБТ-сообщества в Европе. В этом году, как и в прошлом, он прошел под девизом "За права человека. Нас много. Мы вместе. Мы сильны".

Министр здравоохранения Карл Лаутербах отметил, что регистрируется все больше и больше нападений на ЛГБТ-людей, и поэтому им сейчас особенно важно держаться.

"CSD - это очень важная демонстрация демократии, свободы и прав гомосексуалов. Эти права особенно важны, поскольку они всегда первыми ограничиваются автократиями, - цитирует слова Лаутербаха агентство dpa. - И мы видим, как это уже происходит в Европе. Поэтому я думаю, что парад никогда не был более политическим высказыванием, чем в этом году, и он крайне необходим".

Мэр Кельна Генриетта Рекер заявила, что проведение CSD - это сигнал, "что мы не откатываемся назад, что мы расширяем то, что было достигнуто за последние годы и десятилетия", имея в виду достигнутые успехи в борьбе за права людей. Председательница бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) согласилась с этим, предупредив: "мы замечаем, что в настоящий момент есть фашисты и нацисты, которые хотят отката". Обе они, как и Лаутербах, приняли участие в CSD.

Уполномоченный правительства по делам ЛГБТ-сообщества Свен Леман призвал дополнить статью 3 Основного закона ФРГ. Сейчас там говорится: "Никто не может ущемляться или получать преимущество из-за его пола, происхождения, расы, языка, страны происхождения, веры, религиозных или политических мировоззрений". Леман предлагает включить в этот перечень признаков сексуальную ориентацию, и сделать это до следующих федеральных выборов, чтобы гарантированно защитить права ЛГБТ.

Фото: DPA