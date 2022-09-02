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Героя, спасшего сразу троих тонущих девушек, наградили в Алматинской области
Мужчину, спасшего трёх девушек на Капшагайском водохранилище, представили к награде. Александру Ананиеву в торжественной обстановке вручили медаль "Суға батқандарды құтқарғаны үшін", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
О поступке героя стало известно из соцсетей.
17 июля Александр поехал на водохранилище отдохнуть с детьми и внуками. Во время заплыва он услышал в метрах пятидесяти от себя крики. На помощь звала девочка лет двенадцати.
Доплыв до неё, Александр увидел, что рядом тонут одновременно три девушки лет 17-18-ти. Две барахтались и ещё как-то держались на воде, а у третьей только ладони били по поверхности.
Мужчина попытался нырнуть за утопающей, но две другие девушки в панике вцепились за него, не давая ухватить тонущую.
"Борюсь с двумя девочками. Понимаю, что я для них сейчас единственная соломинка, за которую они в шоке пытаются ухватиться. А мозг, как компьютер, фиксирует, что третья девочка уже перестала сопротивляться и медленно погружается в пучину. В этот момент я понял, что на спасение у меня осталось секунд пять, не больше. Потом я просто не смогу отыскать утопленницу", - вспоминает Александр.
Невероятными усилиями мужчина сумел с двумя висевшими на нём девушками нырнуть и ухватить за руку третью. Она уже была без сознания. Спас всех троих. Помогла спортивная подготовка и умение хорошо плавать.
Позже он рассказал, что все три девушки не кричали.
"Всё происходило в полной тишине. Кричала только девочка на круге. Если бы она не привлекла внимание, все трое бы утонули", - отметил герой.
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