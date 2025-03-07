Героя из алматинского аэропорта наградили медалью "Ерлігі үшін"
Указ подписал Президент.
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Президент Казахстана подписал указ о награждении героя, обезоружившего мужчину в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін".
Напомним, около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника.
По факту возбуждено уголовное дело.
Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.
Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.