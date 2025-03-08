Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению Главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраим Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимате, также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.

52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта.

"Выражаю искреннюю благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание!" – Муса Абдраим.

Напомним, инцидент произошёл в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили пассажира предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника.

По факту возбуждено уголовное дело.

Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.