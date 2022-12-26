Герой нашего времени: Полицейский получил награду за спасение тонущих детей

Награду в номинации “Лучший поступок” получил полицейский, спасший тонущих детей, передаёт BaigeNews.kz. Азамат Саянов, помощник дежурного дежурной части отдела полиции Иртышского района Павлодарской области, награждён республиканской общественной премией “Халық тану”.

Награды лучшим вручали в столице. Победителей определили путём народного голосования.

Конкурс проводится впервые, и он определяет лучших из лучших во всех сферах профессиональной и общественной деятельности.

5 октября Азамат Саянов вытащил из реки Иртыш 12-летнего Аспандияра и 11-летнего Куаныша. Один из школьников оказался в опасной близости к обрыву и сорвался с него в реку, второй – бросился к нему на помощь. В итоге оба мальчика начали тонуть. Их зов услышал Азамат. В органах внутренних дел парень работает с 2017 года.