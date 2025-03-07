За громкими именами артистов и режиссеров зачастую остаются те, кто формирует визуальный и смысловой облик современной культуры.

Именно им посвящен спецпроект от Яндекс Музыки “Девушки за кадром хитов”. Он рассказывает о специалистах, без которых не было бы любимых хитов. Их имен почти никто не слышал, но именно они создают образы и атмосферу, оставаясь за кадром, и делают музыку такой, какой мы ее знаем. Ирина Кайратовна, Ayau, Ninety One - и это далеко не все проекты, к которым причастны дизайнер Ажар Бимамир, стилист Биботта Жуз и продюсер Анна Проц.

Эти девушки работают за кулисами, создавая образы артистов, организовывая съемки и разрабатывая сценические костюмы, формируя эстетику казахстанской музыкальной и визуальной сцены. Кстати, их работы можно увидеть в Яндекс Музыке уже сейчас.

Пути в эту сферу у всех разные. Кто-то с детства мечтал стать дизайнером, а кто-то оказался в профессии по воле случая. Но все они признают: работа в креативной индустрии дала им новый импульс для профессионального роста.

"Я чувствую гордость за тот вклад, который вношу в развитие музыкальной индустрии. Ты знаешь, как создавался проект, сколько людей участвовало, сколько часов было потрачено. Мне нравится сам процесс, и я с нетерпением жду выхода клипов, пересматриваю их по нескольку раз", - рассказывает Биботта Жуз, работающая со стилем артистов Ninety One.

Работа с музыкантами, по ее словам, требует постоянного творческого поиска. "Они требовательны, всегда хотят, чтобы образы были все лучше и лучше, чтобы работа становилась качественнее. Это мотивирует", - добавляет она.

Креативная индустрия – это не только свет софитов и фанаты. За каждым проектом стоит команда профессионалов, без которых результат был бы невозможен.

"Очень важно иметь сильную команду, людей, которые всегда выручают. Но они остаются за кадром. У этих людей зачастую нет даже Instagram, но именно на их плечах держится индустрия", - говорит дизайнер и стилист Ажар Бимамир, создавшая обложку для альбома Ayau.

При этом она признается, что предпочитает оставаться в тени, ведь все расскажут ее работы:

"Мне хочется, чтобы в центре внимания были мои проекты, а не я. Но при этом я понимаю, что важно, чтобы тебя знали – это помогает находить единомышленников, работать с нужными людьми. Я хочу, чтобы мои работы находили своего зрителя и вдохновляли".

Анна Проц отмечает, что совсем не ищет популярности и не хочет быть в центре внимания.

“Не хочу быть в центре внимания, я даже Инстраграм удаляла несколько раз. Мне это сложно дается”, - говорит продюсер, в числе работ которой - клип “30 не аут” Ирины Кайратовны.

Пока артисты выходят на сцену и снимают клипы, за кулисами трудятся сотни профессионалов, создавая атмосферу, стиль и эмоции, которыми мы наслаждаемся. Среди них – есть те, без которых креативная индустрия Казахстана не была бы такой яркой и многогранной.

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