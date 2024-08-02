Героин на $15 млн пытались провезти в Казахстан
Сегодня, 08:51
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Сегодня, 08:51Сегодня, 08:51
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Пограничной службой КНБ пресечен провоз через Государственную границу рекордной партии наркотических средств, передаёт BaigeNews.
Так, 31 мая этого года в пункте пропуска имени Б.Конысбаева Туркестанской области пограничниками с использованием служебной собаки в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема.
Экспертиза показала, что вещества содержат героин, общий вес которого составил 775 кг.
Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять более 15 млн долларов США.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина.
Проводится досудебное расследование.
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