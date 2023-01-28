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  • Героин и психотропы изъяли полицейские у иностранцев в Туркестанской области
скриншот с видео Сегодня, 17:37
185
Сегодня, 17:37
185
Фото: скриншот с видео

Героин и психотропы изъяли полицейские у иностранцев в Туркестанской области

На пропускном пункте "Жибек жолы" пограничники со служебной собакой задержали гражданина Узбекистана, который вёз синтетические наркотики. Сообщение об этом поступило на пульт "102" Сарыагашского районного отдела полиции в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

При проверке мужчина признался, что в кармане одежды имеется около двух граммов синтетического наркотического вещества.иВ ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого в кармане куртки два пакета с содержимым, похожим на наркотики.  Согласно заключению экспертизы,  в пакетах находились психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма. 

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286 часть 2 УК РК — "контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено", — сообщили в полиции.

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция #наркотики
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:37
185
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