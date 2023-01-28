Героин и психотропы изъяли полицейские у иностранцев в Туркестанской области

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На пропускном пункте "Жибек жолы" пограничники со служебной собакой задержали гражданина Узбекистана, который вёз синтетические наркотики. Сообщение об этом поступило на пульт "102" Сарыагашского районного отдела полиции в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

При проверке мужчина признался, что в кармане одежды имеется около двух граммов синтетического наркотического вещества.иВ ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого в кармане куртки два пакета с содержимым, похожим на наркотики. Согласно заключению экспертизы, в пакетах находились психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286 часть 2 УК РК — "контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено", — сообщили в полиции.

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.