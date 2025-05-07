Началось выступление Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Казахстана на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов, - сказал Президент. -Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и Казахстана. Те грозные дни показали, что война несет лишь горе и утраты, а мир – это бесценное богатство".

Как отметил Глава государства, Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира.