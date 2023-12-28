Герои нашего времени: как полицейские спасали жизни казахстанцев в 2023 году
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Полицейские наряду с сотрудниками ДЧС, врачами и работниками "скорой" ежедневно спасают граждан, порой рискуя собственной жизнью. Большая часть их работы остаётся на диске служебного видеорегистратора, но некоторые эпизоды становятся достоянием общественности и набирают тысячи просмотров в соцсетях со множеством добрых комментариев. В уходящем году стражи порядка отличились отвагой, оказываясь в нужное время в нужном месте. BaigeNews.kz сделал подборку самых ярких спасательных операций.
Вытащили из-подо льда
В Житикаре в середине декабря полицейские спасли двоих мужчин, вызволив их из-подо льда. Четверо сотрудников прибыли на место за считанные минуты. Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов прыгнули за провалившимися в ледяную воду. Двое других сотрудников остались на берегу, чтобы при помощи троса вытащить и пострадавших, и своих коллег. Кстати, глубина водоема в этом месте составляла около шести метров.
Там же, в Житикаре, полицейские потушили горящий автомобиль. На одной из заправочных станций при выезде из города произошло возгорание легковушки. Проезжающие мимо участковые Тимур Нурлыбаев и Сакен Сапарбеков заметили, что из капота заправляющегося авто идет дым. Они помогли оттолкнуть машину на безопасное место. При этом Сакен Сапарбеков потушил пламя огнетушителем с АЗС.
К счастью, трагедии удалось избежать, никто не пострадал. Водитель поблагодарил полицейских за самоотверженность.
Спас из горящего дома
Участковый полиции Куаныш Жаябаев спас подростка из горящего дома. Случай произошел в мае этого года в селе Тереңкөл Павлодарской области.
При патрулировании участковый заметил пожар. Не теряя времени, он бросился на помощь. Из-за густого дыма в комнатах ему приходилось идти на ощупь и ориентироваться по голосу. В доме оказался подросток, которого страж порядка благополучно вывел из горящего строения. Оставив ребёнка у соседей, полицейский вернулся на место пожара, проверить, не остался ли кто-нибудь в огне.
За отвагу Куаныш Жаябаев награждён медалью "Ерлігі үшін".
Оказали первую помощь
Недавно полицейские из Шымкента Мухит Иманов и Мурат Тажибай вовремя оказали первую помощь прохожему, у которого на улице случился эпилептический приступ. Стражи порядка заметили мужчину на остановке, быстро среагировали, сделали все необходимое и после, дождавшись скорую помощь, передали его медработникам.
"У мужчины было прерывистое дыхание, которое скатывалось до хрипоты. Были все признаки эпилептического припадка. С напарником оказали ему первую помощь, после чего мужчина пришёл в себя. Хорошо, что мы оказались рядом в нужный момент. Конечно, свой поступок мы героическим не считаем. Помогать – наш долг", - рассказал после произошедшего старший лейтенант Мухит Иманов.
Вызволили из снежного плена
В начале года в области Абай полицейскими и дорожными службами на заснеженных трассах было спасено 313 человек.
В январе в регионе из-за сильного ветра и обильного снегопада были перекрыты дороги республиканского, областного и межрайонного значения. По поручению начальника ДП Бекторе Султана для обеспечения безопасности дорожного движения на трассах был задействован личный состав областного департамента полиции в усиленном режиме. Из снежного плена было вызволено более 90 автомобилей.
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Спас при пожаре
Другой случай спасения жизни полицейским произошёл в мае также в области Абай. Майор полиции Ернур Кутамбаев спас из горящей квартиры мужчину.
Полицейский возвращался домой, когда заметил сильное задымление в многоэтажном доме. Понимая, что пожарные подразделения ещё не прибыли, он решил самостоятельно оказать помощь.
На шестом этаже высотки открытым пламенем горел балкон. В подъезде было сильное задымление, у жителей началась паника. К полицейскому обратилась девушка, сообщив, что в квартире находится мужчина с инвалидностью, самостоятельно передвигаться он не мог. Ернур Кутамбаев поднялся на верхние этажи и вместе с одним из жителей дома вынес мужчину на улицу.
О спасении в полиции стало известно случайно. Сам страж порядка о происшествии никому не рассказывал. Майор не считает свои действия подвигом. Скромно говорит: "Оказался в нужном месте, в нужное время".
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Спасли от суицида
Предотвратить трагедию удалось полицейским из Семея. В Центр оперативного управления города поступило сообщение о семейном скандале. Прибывшие на место полицейские Досжан Токенов и Абылайхан Тусупбек узнали, что хозяин квартиры заперся в уборной и не выходит. Стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили его в петле.
Полицейские самостоятельно оказали мужчине первую медицинскую помощь.
Другим полицейским региона Медету Мырзаханову, Рамазан Темирлану и Ержану Сарсембаеву также удалось спасти мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством.
В полицию поступило сообщение о том, что мужчина хочет выпрыгнуть из окна четвёртого этажа. На место прибыли участковые Ауезовского отдела, которые сразу же приступили к операции по спасению. При поддержке сотрудников ЧС попытка суицида предотвращена.
Это лишь часть случаев, в которых казахстанские стражи порядка проявили не только смелость, но и смекалку, оперативность, умение работать в команде.
Фото: пресс-служба МВД
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