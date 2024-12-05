Герои без звёзд: Казахстанцы, которые рисковали собой ради чужих жизней

В экстренных ситуациях смелость, быстрые действия и человечность могут спасти жизни. Каждый из нас может стать героем, стоящим на защите других, ведь иногда именно обычные люди совершают необыкновенные поступки. Редакция BaigeNews.kz предлагает вспомнить случаи за 2024 год, когда обычные казахстанцы спасали соотечественников в экстренных ситуациях.

Усть-Каменогорск

6 апреля на Сибинских озерах, что недалеко от областного центра, разразилась настоящая драма. 40-летний Александр Алексеев, обычный житель Усть-Каменогорска, стал свидетелем трагического происшествия, которое требовало скорейшего реагирования. Вместе с семьей он отдыхал на озерах, когда заметил, как один из рыбаков провалился под лед.

Александр не раздумывая бросился к машине в поисках спасительного троса. Найдя несколько веревок, он связал их и бросил рыбаку. Тот схватился за трос и был вытащен на берег.

Однако на этом неприятности не закончились. Спустя некоторое время другой рыбак провалился под лед. Его друзья успели перейти на берег, и стояли в растерянности. Александр, не теряя времени, организовал спасательную операцию: с помощью пластиковых саней и того же самого троса он вытащил мужчину на берег.

"Этого мужчину после того, как его вытащили, спросили: "Рыбу-то видел?". Он ответил: "Смерть видел", - делится воспоминаниями Александр, который не считает себя героем, а лишь человеком, оказавшимся в нужное время в нужном месте.

Александр говорит, что его навыки спасения людей - это результат увлечения активным отдыхом с детства.

Вскоре после этих событий он получил грамоту от МЧС и медаль от партии "Акжол", однако сам герой подчеркивает, что награды для него не важны - главное, что люди остались живы.

Костанайская область

14 мая 2024 года станет памятным днем для семиклассников Ново-Урицкой школы Сарыкольского района Костанайской области. Возвращаясь домой после уроков, ребята увидели дым, который поднимался из-под крыши одного из жилых домов. Они знали, что в доме живет пожилой человек, и это заставило их действовать немедленно.

Рамиль Соловей сразу же начал звонить в пожарную часть. В это время его товарищи Матвей Набоженко и Иван Панкратов, не раздумывая, побежали во двор горящего дома. Они постучали в дверь, никто не открывал. Ни минуты не медля, они зашли в дом. Школьников не напугали даже лопавшийся от жара шифер и сыпавшиеся в разные стороны осколки. В клубах дыма нашли спящего хозяина. Ребята попытались разбудить мужчину, но попытки были тщетны. Они вынесли дедушку на свежий воздух и помогли ему прийти в сознание.

Скоро на место происшествия прибыли пожарные, которые начали борьбу с огнем.

Дом сильно пострадал, но самое главное – жизнь человека была спасена благодаря самоотверженности ребят.

Тем не менее, сами школьники не считают себя героями.

"Так должен поступить каждый", - заявили они.

После героического поступка в жизни мальчиков многое изменилось. В первую очередь – жизненные приоритеты. Если раньше они мечтали стали футболистами, то теперь задумались о профессии спасателя.

Больше стало внимания к ним. Отделение пожарной части Сарыкольского района сразу же наградило ребят грамотами за спасение человека при пожаре, а партия "Акжол" - медалями. 1 июня их пригласили в областной центр, где им вручили денежные сертификаты и планшеты. Летом они съездили в оздоровительные лагеря от Фонда "Қазақстан халқына". В октябре Матвея Набоженко пригласили в Алматы на республиканский форум молодых патриотов, где его приняли в ряды патриотов Казахстана.

Астана

Утром 13 августа в 12-этажном жилом комплексе по улице Сыганак в квартире на 10-м этаже загорелась мебель. Алтынбек Алтаев в тот день находился дома. Услышав крики соседей, он бросился к горящей квартире.

Попасть в квартиру через дверь не получалось. Тогда он побежал на балкон в переходе между лестничной и лифтовой площадками, оттуда он без страховки шагнул из балкона в окно горящей квартиры. Именно эти кадры позже распространились в социальных сетях.

В квартире был сильный дым. Горели электронные приборы: микроволновка, печь, тостер. Алтынбек отключил электричество, осмотрел комнату и начал искать девочку. Она была в дальней комнате, испуганная. Мужчина успокоил ее. Ситуация осложнилась тем, что замок входной двери был сломан. В это время подоспели пожарные и сотрудники МЧС, которые и помогли вытащить подростка из горящей квартиры.

Через несколько дней аким столицы Женис Касымбек встретился с Алтынбеком Алтаевым и вручил ему два миллиона тенге.

Алматы

8 сентября группа любителей активного отдыха под руководством бывшего полицейского Жалгаса Абиева, добравшись до живописного местечка "Поляна Терра" в ущелье Проходное в Алматинской области, стала свидетелем ужасного происшествия. На краю обрыва раздался крик – ребенок упал вниз. Мать мальчика была готова броситься за ним. Однако Жалгас Абиев, действуя без раздумий, принял на себя ответственность за спасение.

Он оценил ситуацию, предложил матери направиться в место, где можно было вызвать помощь, а сам начал искать пути безопасного спуска. Его основная цель состояла в том, чтобы как можно быстрее добраться до пострадавшего и оказать первую помощь.

Когда он добрался до места происшествия, ребенок лежал головой вниз. Благодаря навыкам, приобретенным в полиции, наш герой установил, что имеются следующие телесные повреждения: на голове с правой стороны в области виска сильное рассечение, множественные ушибы и гематомы на лице, закрытый перелом правого предплечья. Из рассечения обильно текла кровь.

С целью уменьшения потери крови, после наружного беглого осмотра убедившись в отсутствии видимых повреждений позвоночника, грудной клетки и ног, Жалгас поменял его положение. Подложил под него свою куртку и ждал помощи. При этом постоянно разговаривал, чтобы мальчик не потерял сознание.

Спасатели прибыли через два часа, однако процесс эвакуации пострадавшего занял ещё некоторое время. Из-за нехватки сигнализационного оборудования Жалгасу пришлось применить старый метод – разжечь костер, чтобы вертолет мог увидеть дым. В конечном счете, благодаря самоотверженности Жалгаса и слаженной работе команды МЧС, ребенок был успешно эвакуирован.

Позже мужчину наградили нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін".

"Свой поступок не считаю чем-то неординарным или сверх выдающимся. Действовал инстинктивно, в экстренной ситуации принял оперативное решение, промедление было недопустимо, так как нет ничего ценнее человеческой жизни", - поделился с нами Жалгас.

Алматы

Недавно жители Казахстана были тронуты историей о молодом человеке, который без раздумий бросился в воду, чтобы спасти тонущего мальчика. Этот героический поступок быстро разошелся по социальным сетям.

10-летний мальчик начал тонуть на реке Есентай. Проходивший мимо 25-летний Алихан Жаксылык мгновенно прыгнул в холодную воду, даже не сняв с себя очки и сумку. Видео стало вирусным, а реакция общественности – восторженной.

Сам же спаситель, приехавший из Кызылорды в Алматы в поисках работы, рассказал, что услышал крики о помощи и сразу понял, что необходимо действовать.

После инцидента родители мальчика вышли на связь с Алиханом, чтобы выразить свою благодарность за его самоотверженность. Они предложили материальную поддержку, но он вежливо отказался, подчеркнув, что для него важнее всего здоровье спасенного ребенка.

"Я не считаю, что совершил героический поступок. Я поступил по-человечески. Любой бы на моем месте так поступил", - говорит молодой человек.

Он получил благодарственное письмо от ДЧС и орден от партии "Акжол".

Кстати, на работу он всё-таки устроился. Смелого парня взяли спасателем в Службу спасения Алматы.

Астана

Инцидент произошел 3 ноября в районе реки Акбулак. Два ребенка 2014 и 2013 годов рождения ловили рыбу с берега и по неосторожности упали в реку. Этот инцидент мог закончиться трагически, если бы на помощь детям не пришли председатель филиала Молодежного крыла "Жастар Рухы" при партии "AMANAT" Астаны и Роман Стратонов.

Не раздумывая, они бросились в холодную воду, чтобы вытащить детей на безопасное место. После успешного спасения они немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, и пострадавшие были переданы в руки врачей.

Все эти поступки стали ярким примером мужества и человеческой доброты, а также демонстрацией того, что иногда обычные люди могут совершать невероятные подвиги ради спасения жизней.