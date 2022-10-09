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  • Героев видео о бездомных алматинских студентах просят позвонить в министерство
pixabay.com Вчера, 14:23
3188
Фото: pixabay.com

Героев видео о бездомных алматинских студентах просят позвонить в министерство

В министерстве науки и высшего образования РК отреагировали на видео в социальных сетях о якобы бездомных студентах Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба ведомства распространила сообщение, в котором просит авторов или самих героев ролика позвонить по специальному номеру горячей линии.

"В социальных сетях распространяется видеоролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов, героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь. В городе Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью студенты могут обратиться по номеру: 8 778 655 60 83. В случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в кол-центр министерства юстиции по городскому номеру: 119 или 58-00-58 для городов Астана и Алматы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в Казахстане функционирует единый колл-центр по номеру 1450, куда можно обратиться по вопросам в сфере образования и науки.

Также во всех вузах созданы общественные приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители и преподаватели.

Ранее министр юстиции Казахстана Канат Мусин дал рекомендации, что делать, если вас выгоняют из съёмной квартиры. А мажилисвумен Екатерина Смышляева потребовала вывести из тени квартирных арендодателей.

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#образование #жилье
Журналист
Вчера, 14:23
3188
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