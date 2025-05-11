Германия ужесточила пограничный контроль и за двое суток выслала более 78% нелегальных мигрантов, задержанных на границах, передаёт BaigeNews.kz.

С 7 мая, после усиления контроля по решению нового главы МВД Александера Добриндта, федеральная полиция ФРГ задержала 365 человек при попытке незаконного пересечения границы. 286 из них (78,3%) были депортированы на месте, сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.

Главные причины отказа — отсутствие виз, поддельные документы и запреты на въезд. Лишь 23 мигранта попытались подать прошение о убежище — 19 из них выслали, 4 получили право остаться.

За тот же период полиция задержала 14 контрабандистов и 9 человек, подозреваемых в экстремизме и исламизме.

Как отмечают эксперты, ежедневно границы Германии пытаются пересечь до 200 мигрантов. Ранее во въезде отказывали примерно 120 из них в сутки. После ужесточения контроля этот показатель вырос до 190.

Новая политика вернула правило, действовавшее до 2015 года: мигрантам, прибывшим из других стран ЕС, теперь могут отказывать во въезде прямо на границе, за исключением уязвимых групп — детей и беременных.

Ранее сообщалось, что в Германии почти 200 полицейских подозреваются в экстремизме.